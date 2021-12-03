Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı

Burhaniye ilçesinde, hafta içinde yaşanan fırtınanın ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sahillerde zarara yol açan fırtına sonrası Belediye temizlik çalışması başlatırken, vatandaşların çektiği fırtına fotoğrafları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Burhaniye Ören sahilinde kabaran deniz plajı kaplarken, bir çok büfe de sular altında kaldı. Ören Plajında yer alan tuvaletin kabini fırtınadan yıkılırken, ortada kalan klozet taşları da ilginç görüntüler oluşturdu. Fırtına sırasında sahilde olan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, bu güne kadar böyle fırtına görmediğini söyledi. Fırtına sırasında çektiği fotoğrafları paylaşan Karabıyık, “ Plaj tamamen sularla kaplanmıştı. O arada plajda bulunan tuvaletin kabini uçunca klozet taşları da açıkta kaldı. Sahilde bol bol fotoğraf çektim. İlginç kareler yakaladım” dedi.

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