Lisede kütüphane açıldı

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Erdek ilçesinin kırsal Karşıyaka Mahallesi’nde yer alan Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne kütüphane kazandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında kırsal Karşıyaka Mahallesi’nde eğitimöğretim veren Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi okul kütüphanesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ün iştirakiyle açıldı. Karşıyaka Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Teke ve okul öğrencilerinin de açılışında yer aldığı kütüphanenin 25 kişi kapasiteye sahip olduğu, şu an 350 kitabın raflarda yerini aldığı öğrenildi.

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