Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde verdi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Yapılan düzenleme ile artık engelli vatandaşlarımız hakim savcı gibi görevlere gelebilecek" "Yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde verdi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Yapılan düzenleme ile artık engelli vatandaşlarımız hakim savcı gibi görevlere gelebilecek" "Yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor"

İHA

Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde verdi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Yapılan düzenleme ile artık engelli vatandaşlarımız hakim savcı gibi görevlere gelebilecek" "Yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kızılay'ın yürüttüğü "81 İle 81 Anaokulu" projesi dahilinde yapılan Bigadiç Hatice Koç Anaokulu'nun açılışına katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada 3 Aralık Engelliler Günü'nü hatırlatarak kısa süre önce yapılan düzenleme ile engellilerin hakim ve savcı olma yolunun açıldığını müjdeledi.
Bigadiç Hatice Koç Anaokulu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katılımı ile açıldı. Törende konuşan Binali Yıldırım, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli olmak bizim irademizde değildir. Bugün sağlam olabiliriz ama yarına garantimiz yok. Bugün ulaşımda, iletişimde hayatın her alanında yer alan engellilerimiz var. Engelli milletvekillerimiz, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz var. Nihayet, geçen hafta yapılan düzenleme ile artık hakim ve savcı gibi görevlere engelli vatandaşlarımız gelebilecek. Onların önündeki engel de kalktı. Zihinlerimizdeki engelleri de aşarsak hiçbir engel kalmayacak. Engelliler diyor ki, 'Belki de en büyük engel sizsiniz.' Bakanlığım zamanında engellilere yönelik de bir çalışma başlatmıştık. Ulaşımda, iletişimde hayatın her yerinde ben de varım. Biz evde kendi mekanında çağrı hizmeti veren, edevlet hizmetinde görev alan binlerce engelli arkadaşlarımıza fırsat tanıdık. Onların hayali, vizyonu genişledi. Kariyer planlaması yapmaya başladılar. Onların mutluluğunu görmek bizim için hazdı" dedi.

Okul öncesi eğitime önem
Anaokulu açılışında okul öncesi eğitimin önemine değinen Binali Yıldırım, "Okul öncesi eğitimde 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş var. Milli Eğitim Bakanlığımız bir hedef ortaya koydu. Okul öncesi eğitimde 2022'de yüzde 90'lara ulaşmayı hedefliyor. Bugün bu oran yüzde 78. 5 yaşındaki yavrularımızı yüzde 78'i okul öncesi eğitim ile buluşuyor. Bu da yetmiyor, artık 4 yaş ve 3 yaş grubuna da okul öncesi eğitim vermek gerekiyor. 3 yaş grubunda yüzde 14 seviyesindeyiz. Buradaki hedefimiz de yüzde 50'ye ulaşmak. 4 yaş grubunda yüzde 35 seviyesindeyiz. Bu oranı da yüzde 70'lere ulaştırmak istiyoruz. Daha çok ana sınıfı açarak bunu yapacağız. Hatice Koç Hanımefendi ve ailesinin yaptırdığı bu okulu açarak bizde katkı sağlayacağız" dedi.

"Dünyanın çivisi çıktı"
Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, konuşmasında Covid19'u da gündemine aldı. Yıldırım, "Dünya zor günlerden geçiyor. 2 yıldır dünya zor günlerden geçiyor. Çivisi çıktı derler ya. Bu virüs, korona bütün dünyanın ayarlarını bozdu. Neden bozdu? Bu bir kriz değil. Bu belirsizlik. Krizi yönetmek mümkün, tedbir alırsınız. Bir yangın, bir deprem. İzmir'de 30 Ekim'de deprem oldu, 117 vatandaşımızı kaybettik. Gidenleri geri getiremedik ama kalanların acısını dindirecek tedbirler aldık. Evlerini yaptık, teslim ettik. Belirsizlik yönetilemez. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya olarak belirsizliktir. Belirsizlik ile ilgili o kadar büyük sorunlar var ki, ne kadar zengin olursanız olun, güçlü ülke olursanız olun topu topu yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor. Bununla karşı karşıyayız. Yarının, bir haftanın, 6 ayın, 1 senenin bizi nereye götüreceğini kimse bilmiyor" şeklinde konuştu.
Açılış töreninin sonunda hayırsever Hatice Koç'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım tarafından teşekkür plaketi verildi. Kesilen kurdele ile okulun açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lisede kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Lisede kütüphane açıldı
Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ...
Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı
YEREL HABERLER Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
YEREL HABERLER Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Balıkesir rüzgarı
YEREL HABERLER Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Balıkesir ...
96 şehidin kabrini arıyorlar Şühedanın izini arıyorlar
YEREL HABERLER 96 şehidin kabrini arıyorlar Şühedanın izini ...
Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu
Sındırgı Yağcıbedir halıları Bursa’da sergileniyor
YEREL HABERLER Sındırgı Yağcıbedir halıları Bursa’da sergileniyor
MHP'den adım adım 2023 Anadolu buluşması Balıkesir'de yapılacak
YEREL HABERLER MHP'den adım adım 2023 Anadolu buluşması Balıkesir'de ...
Hasan Basri Çantay Balıkesir'de anıldı Balıkesir, Çantay’ı unutmadı
YEREL HABERLER Hasan Basri Çantay Balıkesir'de anıldı Balıkesir, ...
Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Turizm Fuarında Edremit ilgi gördü
YEREL HABERLER Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Turizm ...
Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı
Bandırma'ya 5 bin fidanlık hatıra ormanı
YEREL HABERLER Bandırma'ya 5 bin fidanlık hatıra ormanı
Erdek'e yeni yağmur suyu hattı
YEREL HABERLER Erdek'e yeni yağmur suyu hattı
Burhaniye’de Aralık ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Aralık ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
Öğrencilerden sanatçı Ahmet Mekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden sanatçı Ahmet Mekin’e ziyaret
Bandırmada mendirek sahili yayalara kapatıldı
YEREL HABERLER Bandırmada mendirek sahili yayalara kapatıldı
Erdekli imam kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Erdekli imam kalbine yenik düştü
Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı
Erdek'te tüfekle vurulmuş yunus karaya vurdu
YEREL HABERLER Erdek'te tüfekle vurulmuş yunus karaya vurdu
'Türkiye'nin en iyi kuaförü' sokak hayvanlarına can oluyor
YEREL HABERLER 'Türkiye'nin en iyi kuaförü' sokak hayvanlarına can ...
(Özel) Kaybolan meslek ahşap oymacılığının inceliklerini öğreniyorlar Kaybolan mesleklerden ahşap oymacılığını öğrenmek için tekrar öğrenci oldular
YEREL HABERLER (Özel) Kaybolan meslek ahşap oymacılığının ...
Koca Seyit’in torunlarına 'Koca Seyit' tiyatrosu
YEREL HABERLER Koca Seyit’in torunlarına 'Koca Seyit' tiyatrosu
Bin 700 sporcu Kazdağları'nda koşacak
YEREL HABERLER Bin 700 sporcu Kazdağları'nda koşacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.