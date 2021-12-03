5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar

İHA

5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 5. kattaki kıymetli güvercinler çalındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi sarraflar içinde meydana geldi. Sezgin İş Merkezi'nin çatısından ilginç bir şekilde dolanan kişi ya da kişiler, 5 katlı apartmanın üstünde bulunan yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu ileri sürülen güvercinleri alarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, ilçede bir diğer şikayet konusu ise, kapı ve pencere gibi demir hırsızlıklarının artması oldu. Vatandaşlar bu konuda polisin tedbir almasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası
YEREL HABERLER Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası
Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız
İda Ultra Maratonu'na 25 ülkeden sporcu katılacak Edremit Belediye Başkanı Arslan: "Sadece sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz"
YEREL HABERLER İda Ultra Maratonu'na 25 ülkeden sporcu ...
Havran Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Havran Belediye Meclisi toplandı
Havran’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
YEREL HABERLER Havran’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
MHP'nin "Adım Adım 2023" programı Bandırma'da yapıldı
YEREL HABERLER MHP'nin "Adım Adım 2023" programı Bandırma'da yapıldı
İzmir’de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu Binlerce lezzet tutkunu Ayvalık Belediyesi standında buluştu
YEREL HABERLER İzmir’de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu Binlerce ...
İvrindi’de engeliler unutulmadı
YEREL HABERLER İvrindi’de engeliler unutulmadı
Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde verdi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Yapılan düzenleme ile artık engelli vatandaşlarımız hakim savcı gibi görevlere gelebilecek" "Yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde ...
Lisede kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Lisede kütüphane açıldı
Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ...
Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı
YEREL HABERLER Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
YEREL HABERLER Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Balıkesir rüzgarı
YEREL HABERLER Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Balıkesir ...
96 şehidin kabrini arıyorlar Şühedanın izini arıyorlar
YEREL HABERLER 96 şehidin kabrini arıyorlar Şühedanın izini ...
Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu
Sındırgı Yağcıbedir halıları Bursa’da sergileniyor
YEREL HABERLER Sındırgı Yağcıbedir halıları Bursa’da sergileniyor
MHP'den adım adım 2023 Anadolu buluşması Balıkesir'de yapılacak
YEREL HABERLER MHP'den adım adım 2023 Anadolu buluşması Balıkesir'de ...
Hasan Basri Çantay Balıkesir'de anıldı Balıkesir, Çantay’ı unutmadı
YEREL HABERLER Hasan Basri Çantay Balıkesir'de anıldı Balıkesir, ...
Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Turizm Fuarında Edremit ilgi gördü
YEREL HABERLER Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Turizm ...
Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı
Bandırma'ya 5 bin fidanlık hatıra ormanı
YEREL HABERLER Bandırma'ya 5 bin fidanlık hatıra ormanı
Erdek'e yeni yağmur suyu hattı
YEREL HABERLER Erdek'e yeni yağmur suyu hattı
Burhaniye’de Aralık ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Aralık ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.