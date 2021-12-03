MHP'liler Bandırma’da esnafı gezdi

MHP Genel Merkezinin başlatmış olduğu Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programı için Bandırma'ya gelen MHP heyeti balık hali ve çarşı esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay, Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt , İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri "Adım Adım 2023 : İl İl Anadolu " Programı Kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan , MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay , Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Uçak , Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu , Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak 'ın Balık Hali ve Çarşı Esnafı ziyaret edilerek, Bandırmalı Vatandaşlarla ve Esnaflar ile sohbet edildi. Vatandaşlar ve esnaflar MHP'lilere istek, öneri ve şikayetlerini ilettiler.

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