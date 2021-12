Ayvalık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır engellileri unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli gazeteci Suat Salgın’ı ziyaret etti.

Sohbet havasında ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Müdür Bahadır, Salgın nezdinde ilçedeki tüm engellilerin gününü kutladı. Devletin engelliler için hayata geçirdiği yasalarla tanımlanan hakların, engelliler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Güner Bahadır, bu kapsamda binlerce engellinin kamu personeli olarak istihdam edildiğini hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de çok sayıda engellinin çalıştığını ve her engelli personelin en az sağlıklı personeller kadar verimli olduğuna dikkat çekti.

Engellilerin güncel hayatın her alanında var olduğuna işaret eden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, bu yönden bakıldığında da engellilerin yılın sadece bir gününde ve her yıl Mayıs ayında kutlanan Engelliler Haftası’nda hatırlanmaması gerektiğine inandığını kaydetti. Ayvalık İlçe Milli Eğitin Müdürlüğü bünyesindeki tüm okullarda engelli bireylerin en iyi şekilde eğitim görebilmesi için son derece titiz davrandıklarının altını çizen Müdür Bahadır, engellilik sorunlarının çözümü noktasında eğitimin önemli olduğuna da dikkat çekti.

Müdür Güner Bahadır’ın kendisi nezdinde ilçede yaşayan tüm engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Engelli Gazeteci Suat Salgın ise, engellilerin toplumun gerçek bir parçası olduğunu vurguladı.

Engellilerin sorunlarının partiler üstü stratejilerle çözümleneceğini inandığını kaydeden Salgın, her siyasi partinin hakkaniyetle hazırlayacağı engellilere yönelik çözüm önerilerinin bulunması gerektiğini ve bu önerilerin de her platformda ifade edilmesinden yana olduğunu söyledi.

