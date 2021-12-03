İbrahimce Polis Merkezi’nin temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbrahimce Polis Merkezi’nin temeli atıldı

İHA

İbrahimce Polis Merkezi’nin temeli atıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği, Edremit İbrahimce Polis Merkezi Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
İlçenin acil ihtiyaçları arasında yer alan İbrahimce Mahallesi Polis Merkezi Binası ihtiyacını, ‘İbrahimce Mahallesi İyileştirme Çalışması’ kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. İçerisinde 2 adet nezarethane, idari ve amir büroları, dinlenme alanı ve ıslak hacimlerin bulunduğu taban alanı 76 metrekare, 2 katlı, toplam inşaat alanı 152 metrekare olacak şekilde projelendirilen polis merkezi binasının temeli, protokol mensuplarının katılımıyla dualar eşliğinde atıldı.
Törene, Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Büyükşehir Belediyesi’nin proje sorumluları, emniyet mensupları ve mahalle halkı katıldı.
Açılış töreninde Müftü Ahmet Yayla dualar okudu ve kurban kesildi. Mahalle halkı ve Muhtar Hüseyin Çanaklı, yetkililere teşekkür ederek, “Mahallemizde polis merkezi binası ihtiyacını karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, bu projenin takipçisi olan Kaymakamımız ve AK Parti İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah polis merkezimiz faaliyete başladığında mahallemizdeki asayiş olayları azalacak ve huzurun sağlanması kolaylaşacaktır” dedi.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da, “İlçemizin ihtiyaçlarını bir bir tespit ediyor, gerek devlet yatırımları ile gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla çözüyoruz. İbrahimce Mahallemizin önemli ihtiyacı olan polis merkezi binası ihtiyacını da projelendirdik ve yapımını Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Bugün temelini attığımız binamız inşallah kısa zamanda tamamlanacak ve faaliyete başlayacaktır. İlçemize bu hizmetin kazandırılmasında önemli katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır engellileri unutmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır ...
Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla buluştu Yıldırım, tekerlekli sandalyeyle bocce oynayarak ok atan engellilere destek verdi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla ...
Altıeylül'de Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi hizmete açıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Altıeylül'de açılışa katıldı
YEREL HABERLER Altıeylül'de Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi ...
Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj
Havran’da ‘Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri’
YEREL HABERLER Havran’da ‘Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri’
MHP'liler Bandırma’da esnafı gezdi
YEREL HABERLER MHP'liler Bandırma’da esnafı gezdi
5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar
YEREL HABERLER 5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar
Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası
YEREL HABERLER Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası
Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız
İda Ultra Maratonu'na 25 ülkeden sporcu katılacak Edremit Belediye Başkanı Arslan: "Sadece sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz"
YEREL HABERLER İda Ultra Maratonu'na 25 ülkeden sporcu ...
Havran Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Havran Belediye Meclisi toplandı
Havran’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
YEREL HABERLER Havran’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
MHP'nin "Adım Adım 2023" programı Bandırma'da yapıldı
YEREL HABERLER MHP'nin "Adım Adım 2023" programı Bandırma'da yapıldı
İzmir’de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu Binlerce lezzet tutkunu Ayvalık Belediyesi standında buluştu
YEREL HABERLER İzmir’de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu Binlerce ...
İvrindi’de engeliler unutulmadı
YEREL HABERLER İvrindi’de engeliler unutulmadı
Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde verdi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Yapılan düzenleme ile artık engelli vatandaşlarımız hakim savcı gibi görevlere gelebilecek" "Yarım gramlık mikrop bütün dünyayı dize getiriyor"
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, anaokulu açtı, engellilere müjde ...
Lisede kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Lisede kütüphane açıldı
Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Atasoy'dan lodosta zarar gören bölgeye ...
Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı
YEREL HABERLER Tuvaletlerin klozetleri denizden çıktı
Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
YEREL HABERLER Sındırgı yerelde kalkınma örnek gösterildi
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Balıkesir rüzgarı
YEREL HABERLER Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Balıkesir ...
96 şehidin kabrini arıyorlar Şühedanın izini arıyorlar
YEREL HABERLER 96 şehidin kabrini arıyorlar Şühedanın izini ...
Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu
Sındırgı Yağcıbedir halıları Bursa’da sergileniyor
YEREL HABERLER Sındırgı Yağcıbedir halıları Bursa’da sergileniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.