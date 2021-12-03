İbrahimce Polis Merkezi’nin temeli atıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği, Edremit İbrahimce Polis Merkezi Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İlçenin acil ihtiyaçları arasında yer alan İbrahimce Mahallesi Polis Merkezi Binası ihtiyacını, ‘İbrahimce Mahallesi İyileştirme Çalışması’ kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. İçerisinde 2 adet nezarethane, idari ve amir büroları, dinlenme alanı ve ıslak hacimlerin bulunduğu taban alanı 76 metrekare, 2 katlı, toplam inşaat alanı 152 metrekare olacak şekilde projelendirilen polis merkezi binasının temeli, protokol mensuplarının katılımıyla dualar eşliğinde atıldı.

Törene, Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Büyükşehir Belediyesi’nin proje sorumluları, emniyet mensupları ve mahalle halkı katıldı.

Açılış töreninde Müftü Ahmet Yayla dualar okudu ve kurban kesildi. Mahalle halkı ve Muhtar Hüseyin Çanaklı, yetkililere teşekkür ederek, “Mahallemizde polis merkezi binası ihtiyacını karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, bu projenin takipçisi olan Kaymakamımız ve AK Parti İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah polis merkezimiz faaliyete başladığında mahallemizdeki asayiş olayları azalacak ve huzurun sağlanması kolaylaşacaktır” dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da, “İlçemizin ihtiyaçlarını bir bir tespit ediyor, gerek devlet yatırımları ile gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla çözüyoruz. İbrahimce Mahallemizin önemli ihtiyacı olan polis merkezi binası ihtiyacını da projelendirdik ve yapımını Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Bugün temelini attığımız binamız inşallah kısa zamanda tamamlanacak ve faaliyete başlayacaktır. İlçemize bu hizmetin kazandırılmasında önemli katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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