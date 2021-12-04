Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

İHA

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 15’inci hafta karşılaşması Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 21 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin “Bandırmaspor bu ligde ne yaptığını bilen bir takım. Taktiksel anlamda kontra ataklarla birlikte Bandırmaspor’a hücum ettik. Oyunun ilk yarısında 3 tane güzel pozisyonumuz oldu. İkinci yarıda aynı hücumu devam ettirdik. Rakip takım penaltıyı kaçırdı. Takımımızı tebrik ediyorum. Rakip takımın penaltılarına rağmen takımımız güzel oynadı" dedi.
Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel “Öncelikle Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum. Yağmur altında mücadele açısından yüksek bir maç oldu. Kendi sahamızda güzel oynayamadık. Oyunda pas hızını iyi yapamadık. Elimizden gelen yaptık ama oyunsal anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Penaltı bulmamıza rağmen değerlendiremedik ve psikolojik olarak düştük. Bize yakışmayan 2. Golü de yedik. En azından 11 bitirebilirdik. Futbolcularımız elinden geleni yaptılar. Önceki oyunlarımızda sahada istediklerimizi yansıtamadık. Önümüzdeki maça bakıp Ankara’da bunu telafi etmek istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit’te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edremit’te trafik kazası: 2 yaralı
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 1-2
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Gençlerbirliği: 1-2
İda Ultra Maratonu Kazdağları’da koşuldu 5. İda Ultra Maratonu Edremit Belediyesi’nin resmi sponsorluğunda koşuldu
YEREL HABERLER İda Ultra Maratonu Kazdağları’da koşuldu 5. İda Ultra ...
MHP, Balıkesir'den Türkiye'ye mesaj verdi
YEREL HABERLER MHP, Balıkesir'den Türkiye'ye mesaj verdi
Ayvalık, UNESCO yolunda
YEREL HABERLER Ayvalık, UNESCO yolunda
Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü
İda Ultra Maraton’da boğulma tehlikesi geçiren sporcunun zor anları kameralara yansıdı İda Ultra Maraton’da boğulma tehlikesi geçirdi vazgeçmedi koşuyu 3. bitirdi Maraton güzergahında taşan derede sporcular zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER İda Ultra Maraton’da boğulma tehlikesi geçiren ...
Balıkçıların ağları denetlendi
YEREL HABERLER Balıkçıların ağları denetlendi
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Sındırgı'da toplu açılışa katılan Binali Yıldırım'dan yol müjdesi
YEREL HABERLER Sındırgı'da toplu açılışa katılan Binali Yıldırım'dan ...
İbrahimce Polis Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER İbrahimce Polis Merkezi’nin temeli atıldı
Ayvalık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır engellileri unutmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır ...
Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla buluştu Yıldırım, tekerlekli sandalyeyle bocce oynayarak ok atan engellilere destek verdi
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Balıkesir'de engelli vatandaşlarla ...
Altıeylül'de Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi hizmete açıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Altıeylül'de açılışa katıldı
YEREL HABERLER Altıeylül'de Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi ...
Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj
Havran’da ‘Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri’
YEREL HABERLER Havran’da ‘Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri’
MHP'liler Bandırma’da esnafı gezdi
YEREL HABERLER MHP'liler Bandırma’da esnafı gezdi
5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar
YEREL HABERLER 5 kattaki 15 bin liralık güvercinleri çaldılar
Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası
YEREL HABERLER Havran’da Liseler Arası Voleybol Turnuvası
Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız
İda Ultra Maratonu'na 25 ülkeden sporcu katılacak Edremit Belediye Başkanı Arslan: "Sadece sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz"
YEREL HABERLER İda Ultra Maratonu'na 25 ülkeden sporcu ...
Havran Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Havran Belediye Meclisi toplandı
Havran’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı
YEREL HABERLER Havran’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.