Milletvekili Aydemir’den Kepsut’a baraj müjdesi

Balıkesir’in AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir "Kepsut ilçesi için 728 milyon liralık baraj projesinin müjdesini verdi. Aydemir, şimdiye kadar Kepsut’a yapılan çalışmaların en büyüğü bu baraj olacak.’’

AK Parti Balıkesir milletvekili ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan yardımcısı Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir için çalışmalarına ve müjde vermeye hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Kepsut’a baraj yapılacağının müjdesini veren Aydemir bu kez de Kepsut Barajı’nın değerini arttırma çalışmalarının sonuçlandığını ve proje tutarının tam "728 Milyon Lira" ya artırıldığı müjdesini verdi.

Balıkesir ve ilçeleri için titizlikle çalışan, en iyisi adına tüm gayretini sergileyen ve her bir ilçeye ayrı değer ve önem veren milletvekili Aydemir, “Şimdiye kadar Kepsut’a yapılan çalışmaların en büyüğü bu baraj olacak, 2021 Yılı Yatırım Programına alınan Kepsut Baraj Projemizin değerini 188 milyon liradan 728 milyon liraya çıkarttık.” Şeklinde büyük haberi açıkladı. Bölge halkını heyecanlandıran baraj haberi büyük yankı uyandırdı. Balıkesir’in sevilen vekili Mutlu Aydemir’den gelen bu büyük müjde Kepsut’ta sevinçle karşılandı.

Vekil Aydemir Kepsut için yapılan bugüne dek yapılan hizmetlerin ‘’en büyüğü ‘’ olduğunu altını çizerek :’’Bunun gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizler AK Parti Hükümeti olarak halka hizmeti kendimize vazife olarak görüyoruz. Balıkesirimiz, Kepsut’umuz ve vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Bunun için bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz.’’

