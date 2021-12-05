Bakan Soylu’ya Z kuşağı sevgisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir’e gelen Bakan Soylu, Kocaseyit Havalimanı'nda üniversiteli genç kız ve erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Havalimanına gelerek kendisini karşılayan gençlere teşekkür eden Soylu, gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.