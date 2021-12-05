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Bakan Soylu: “Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın muhtarlar ile bir araya geldi Bakan Soylu: “Türkiye’nin yüzde 50’siyle Türkiye’yi büyütemezsiniz. Türkiye’nin yüzde 100'üyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz. Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” “1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit” “Bugün, Diyarbakır annelerinin PKK’ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir” “Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkeyi yönetmiyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepimize öğretiyor. Gelecek Türkiye’sinin nasıl olabileceğini, güçlü Türkiye’nin nasıl olabileceğini hepimize öğretiyor”

İHA

Bakan Soylu: “Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın muhtarlar ile bir araya geldi Bakan Soylu: “Türkiye’nin yüzde 50’siyle Türkiye’yi büyütemezsiniz. Türkiye’nin yüzde 100'üyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz. Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” “1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit” “Bugün, Diyarbakır annelerinin PKK’ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir” “Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkeyi yönetmiyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepimize öğretiyor. Gelecek Türkiye’sinin nasıl olabileceğini, güçlü Türkiye’nin nasıl olabileceğini hepimize öğretiyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’nin yüzde 50’siyle Türkiye’yi büyütemezsiniz. Türkiye’nin yüzde 100'üyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz. Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” dedi. Soylu ayrıca, “1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit” dedi.
Ayvalık'ta bulunan Vilayet Evi'nde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen kadın muhtarlar ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümüne değinerek, “Hakkının teslim edilişi ibaresini biraz önce bilinçli olarak kullandım. Oysa bu tür konuşmalarda seçme ve seçilme hakkını elde etmesi şeklinde ifade edilir. Ben bunu doğru bulmayanlardanım. Çünkü hak zaten vardır. Hakikaten Cenabı Hak her insana eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi unvanını vermiştir. Bizim medeniyetimiz Orhun Kitabelerine kadar uzanan, kültürümüz bizim cenneti annelerin ayaklarının altında tarif eden inancımız, kadınlarımız konusunda dünyanın başka yerlerine, başka medeniyetlerine çok daha medenidir, çok daha vicdanidir. Dolayısı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu hakkı teslim etmesi bu milletin mazisine, bu milletin köklerine, bu milletin anlayışına uygun ama aynı zamanda kendi çağının da ötesinde bir adımdır” dedi.
Türkiye’nin kadınıyla, erkeği ile birlikte daha güçlüye taşınması gerektiğini ifade eden İçişleri Bakanı Soylu, “Türkiye’yi büyütmek, Türkiye’yi güçlü hale getirmek, Türkiye’nin geleceğini de güçlü yapmak kolay bir iş değildir. Türkiye’nin yüzde 50’siyle Türkiye’yi büyütemezsiniz. Türkiye’nin yüzde 100'üyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz. Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz. Bunu hep beraber gerçekleştirebilme iradesine hepimiz sahip olmalıyız” dedi.
Diyarbakır annelerine değinen Bakan Soylu, “Bugün, Diyarbakır annelerinin PKK’ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir. Bunu burada hepinizin huzurunda söyleyeyim. Bu işi erkekler orada başlatamadılar, kadınlar başlattılar. Onların yüreği, onların gücü, onların evlat sevgisi, onların o kimseden korkmayan anlayışları onu başlattı. O iklimde onu başlatabilmek çok zor bir işti ve hala 800 günü aştı 247 anne, babalar da dahil oldu. Hep beraber büyük bir aile olduklarını gösterdiler ve bunu gerçekleştirdiler” dedi.
Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa’da bazı ülkelerde eroin için şırınga veriliyor artık. Yine ifade edeyim. Sıyırmışlar, kafeshoplar var ya, esrarshoplar açıyorlar. Yani bütün bu maalesef umursamazlığa elbette ki biz müsaade edemeyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte devam ettirecek ve biz bunda her şeyde başarılı olduğumuz gibi başarılı olacağız. Orada da hem devlet mücadele ediyor, yalnız kalmamak adına da bu mücadeleyi annelerle birlikte, kadınlarla birlikte gerçekleştirme iradesini ortaya koyuyoruz” dedi.
Her kadının telefonunda KADES uygulamasının olması gerektiğine değinen Bakan Soylu, “Yine kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla geliştirdiğimiz acil ihbar programı olan KADES uygulamamızı şiddet görme tehlikesi olsun olmasın her kadının indirmesini hedefliyoruz. Şiddet gördüğüne şahit olduğu bir başka kadın için acil çağrıda bulunabilsin diye” dedi.
Bakan Soylu, “'Mış' gibi konuşuyor değiliz. Ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Jandarmada da benzer bir gelişme kaydettik. 2016’da kadın jandarma sayımız subay ve astsubay olarak 29 bin 273’tü. Bugün 41 bin 637 oldu. En son kahraman kadın jandarma komandolarımız Eren operasyonlarında 45 metre karda, bu ülkenin güvenliği için, bu ülkenin huzuru için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Buradan her birine ayrı ayrı hem tebriklerimi, hem takdirlerimi, hem Cenabı Allah’tan muhafaza dileklerimi iletmek istiyorum. Bunların içinde subay sayısı 709’du iki buçuk kat artış orada da 2 bin 229 kadın subayımız var” dedi.
Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına değinen İçişleri Bakanı Soylu “Ben hayatımda bu kadar büyük fedakârlıklar görmedim. Ölümü korkutarak koşan bir anlayış sergiledi. Büyük bir mücadele edildi. Orada bu mücadele yapılırken, provokasyon yapmaya çalışanlara da ben hakkımı helal etmeyeceğim” dedi.
941’in 314’ten büyük olduğuna değinen Bakan Soylu "Yok 'hukuku saymayan içişleri bakanı mı olur?' gibi birçok laf söylendi. Varsın söylesinler. Bana şu konuşmamda da kızdılar. Varsın kızsınlar. ‘Uyuşturucu satan satıcıyı, polisimiz gördüğü andan itibaren ayaklarını kırsın’ dedim. Kıyameti kopardılar. Bakın, size sonucu söyleyeceğim. Onu söylediğim zaman Türkiye’de uyuşturucudan ölen insan sayısı 941 kişiydi. Şimdi uyuşturucudan ölen insan sayısı 314 kişi. 941 mi büyük, 314 mü? Bana ne kadar kötü söz söylerlerse söylesinler, ne kadar kınarlarsa, kanasınlar, 941 sayısı 314 sayısından büyüktür. 1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit” dedi.
Bakan Soylu konuşmasının sonunda, “Bence Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkeyi yönetmiyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepimize öğretiyor. Bu gelecek Türkiye’sinin nasıl olabileceğini, güçlü Türkiye’nin nasıl olabileceğini hepimize öğretiyor. Hangi unsurlara dokunmamız lazım geldiğini, neye ehemmiyet vermemiz lazım geldiğini hepimize öğretiyor” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Balıkesir merkezdeki programlarına katılmak için Ayvalık’tan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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