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Bakan Soylu'dan Ekonomik vesayet vurgusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz"

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek burada gençlerle buluştu. Gençlere seslenen Soylu, ekonomik vesayetten çıkacaklarını belirterek, "Darbe vesayetini aştık, savunma sanayi vesayetini aştık, üzerimize siz siyaset yapamazsınız diyenlerin siyaset vesayetlerini aştık. Ekonomik vesayeti de Recep Tayyip Erdoğan ile beraber aşacağız ve bu ülkeyi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz" dedi.

Bakan Soylu'dan Ekonomik vesayet vurgusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek burada gençlerle buluştu. Gençlere seslenen Soylu, ekonomik vesayetten çıkacaklarını belirterek, "Darbe vesayetini aştık, savunma sanayi vesayetini aştık, üzerimize siz siyaset yapamazsınız diyenlerin siyaset vesayetlerini aştık. Ekonomik vesayeti de Recep Tayyip Erdoğan ile beraber aşacağız ve bu ülkeyi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz" dedi.
Bakan Soylu, Balıkesir'deki temaslarına AK Partili gençlerle buluşarak devam etti. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında konuşan Soylu, Türkiye'nin önüne koyulmaya çalışılan tüm engelleri aştıklarının altını çizdi. Soylu, "Yıllarca Türkiye'nin önüne koymaya çalıştıkları fay hatlarını ve travmaları sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme adımları ve Türkiye'nin gelişme adımları ile beraber ileri bir noktaya getirdik. Ve etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen istikrarını bozdurmayan, sadece DEAŞ denilen bir terör örgütü Suriye ve Irak'ın otoritesini belli bir dönem ortadan kaldırdıkları bir süreci düşünürsek PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ tüm terör örgütlerinin eş zamanlı saldırısına alt yapısını iyi takip eden, milletiyle iyi bir bağ kuran, Türkiye'nin geçmiş bütün tecrübelerini milletiyle beraber halleşerek geleceğe birlik beraberlik içerisinde aktaran bir anlayışı ortaya koyduk. Şimdi son olarak hep beraber görüyoruz ki, bütün saldırılarına rağmen ayakta duran, hala Türkiye'nin büyümesinin Türkiye'nin en büyük fırsatı olduğunu bütün dünyaya anlatmaya çalışan bir kadronun temsilcileriyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Siirt'te açılışını gerçekleştirdikleri tesis hakkında bilgi veren Soylu, "Türkiye'nin çinko imalatının yüzde 50'sini yani yarısını yapabilecek bir tesis Siirt'te açıldı. Ama sadece Siirt'ten müteşekkil bir tesis değil. Bir zaman terörün hakimiyetinde olan Hakkari'nin maden ocaklarından madenin oraya getirildiği, orada işlendiği ve Türkiye'nin çinko ithalatının yüzde 50'sini karşılayabilecek bir kazanımın sergilendiği, katma değerin ve üretimin olduğu bir tesis. Siyaset çalışmaktır, siyaset üretmektedir, siyaset milletin ve ülken adına vizyon geliştirmektir. Siyaset umutsuzluğa düşmüş insana, etrafındaki coğrafyaya, haksızlıkla karşı karşıya kalmış mağdur ve mazlumlara el uzatabilecek güce ulaşmayı sağlayabilmektir" şeklinde konuştu.
1960 darbesinden itibaren Türkiye'ye halkı dışlayan, milletin kararlarına küçük düşürmeye ve milletin kararlarına uymayan bir sistem getirmelerine rağmen bugün Türkiye'nin elde ettiği başarıların sonucunun netliğine dikkat çeken Soylu, "AK Parti kadroları sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün de Cumhur İttifakımız ile beraber Türkiye'nin yarım asır boyunca karşı karşıya kaldığı bütün tehditleri mağlup etmiştir, yenmiştir. Bu tehditlerin tamamını sırtını yere yapıştırmıştır. Arzu ettiğimiz bir tek şey var. Nasıl bizim ülkemizi tehdit etmişlerse, etrafımızdaki müslüman coğrafyayı, etrafımızdaki Türk coğrafyayı, etrafımızdaki Balkan coğrafyasını, etrafımızdaki Orta Asya coğrafyasını, etrafımızdaki Orta Doğu coğrafyasını da aynı şekilde istikrarsızlığa, yoksulluğa ve aynı tehditlere maruz bırakmak istemişlerdir. Bizim bir misyonumuz daha var. Nasıl Türkiye'yi Cumhuriyetin ilk 100 yılında kendi küllerinden bu noktaya getirebilme şansına ve büyük bir çalışmasına sahip olmuşsak ve 21.yüzyılda bu büyük devrimi gerçekleştirmişsek üzerimizdeki misyon şudur; hem kendi ülkemizi güçlü ve büyük Türkiye yapacağız. Hem de etrafımızdaki coğrafyayı batının onları bu tahkir etmesinden, aşağılamasından, karıştırmasından ve istikrarsızlığa düşürmesinden hep beraber kurtaracağız. Göreceksiniz. Bunu sağlayacak olan bizleriz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede güvenin simgesi olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkede gelişmişliğin simgesidir, Tayyip Erdoğan bu ülkede hürriyetin ve adaletin bayrağıdır. Tayyip Erdoğan bu ülkede milletin değerleri ile beraber nasıl iktidar olunacağının, nasıl dünyaya söz söyleneceğinin, nasıl mazlum ve mağdura el uzatılacağının bayraklaşmasının halidir. Tayyip Erdoğan bu ülkede siz yapamazsınız, siz gerçekleştiremezsiniz, siz beceremezsiniz, siz bize söz söyleyemezsiniz diyenlere karşı, Hayır biz bunu söyleriz diyen ve Türkiye'yi 300 yıldır gerilemeye mahkum etmeye çalışanlara karşı itirazın adıdır ve bu milletin evladıdır, bu milletin adamıdır" dedi.
Soylu konuşmanın devamında şunları söyledi:
"Bizim ülkemizde terörle mücadele ederken, elin mühimmatını üreten değil kendi savunma sanayindeki devrimi gerçekleştirerek o vesayetiyle o vesayeti de elinin tersiyle iten bir Türkiye'den Allahımıza şükürler olsun, dünyada kimse kımıldayamazken, Çanakkale köprüsünden, nükleer santrallere kadar hiç bir yatırımını durdurmayan, bu milletin özgüvenini yeniden bu büyük milletle birleştiren kavuşturan bir anlayışı ortaya koymuştur. Şimdi yapacağımız tek bir şey var. Cumhuriyetin ikinci asrına bu kadroların imzasını atmak, Cumhuriyetin ikinci asrına hep birlikte çok çalışarak bu ülkeyi Dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline getirebilmek ve dünyanın 10 ekonomisinden birisi haline getirebilmek ve bize bugün had bildirmeye çalışanları Türkiye'nin önünde saygı duruşuna getirmektir. Hep beraber bunu yapmak durumundayız. Bunu inancımızla, imanımızla, milli kültürümüzle, benliğimizle, birliğimizle ve bunu kendimize olan saygımızla beraber yapmalıyız."
Dönem dönem sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini ve bu süreci de atlatacaklarının vurgusunu yapan Bakan Soylu, "Eğer zemininiz güçlüyse, eğer kuvvetliyse sıkıntıları aşmak ve bertaraf etmek, bütün dünya o sıkıntıların içerisinde gark olurken, boğuşurken sizin için daha rahattır. Bir çok vesayeti aştık. Darbe vesayetini aştık, savunma sanayi vesayetini aştık. Üzerimize siz siyaset yapamazsınız diyenlerin siyaset vesayetlerini aştık. Terör vesayetini aştık. Şimdi bir tek vesayet kaldı. Bu ülkenin üzerine giydirilmek istenen o da ekonomik vesayettir. Onu aştığımız andan itibaren ki Allah'ın izniyle aşacağız. Bunu Türkiye'de aşabilecek tek bir kişi var. Tecrübesiyle, bilgisiyle, milletin güveniyle, dünyayı tanımasıyla ve bugüne kadar Türkiye'yi getirdiği noktayla Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz ekonomik vesayeti de Recep Tayyip Erdoğan ile beraber aşacağız ve bu ülkeyi Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz. Buna olan inancımız tamdır. Biz PKK'nın da hakkından geliriz, DEAŞ'ın da hakkından geliriz, FETÖ'nün de hakkından geliriz. Yeter ki dik duralım, yeter ki güçlü duralım, yeter ki onların ortaya koymuş oldukları bu kalleşlikleri görebilme fırsatına sahip olduktan sonra esas onların arkasındakileri mağlup edebilme gücünde birlik olalım hep beraber" şeklinde konuştu.

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