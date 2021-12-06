Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezinde avantajlı lise eğitimi fırsatı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi, çeşitli sebeplerle eğitimini devam ettirememiş olan ya da çalışarak eğitim almak isteyen gençlere yönelik fırsatları sunmaya devam ediyor.

Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Levent Barbaros; Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlı olan öğrencilerin, 33 alana ait 181 dalda faaliyet gösteren işyerleri ile sözleşme imzalayarak, haftanın bir günü okula gelirken haftanın beş günü işyerlerinde çalıştıklarını hatırlattı.

Öğrencilerin, bu eğitimleri sırasında sigortalarının okul tarafından ödendiğini, işyerlerinden asgari ücretin 3’te birinden az olmamak üzere maaş aldıklarını ve lise öğrencilerine sunulan tüm haklardan yararlandıklarını kaydeden Müdür Barbaros, “11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi ve 12. sınıfın sonunda Ustalık Belgesini alan öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimleri boyunca toplam 15 saatlik fark derslerini alarak başarılı olmaları halinde eğitim gördükleri alan ya da dalda Meslek Lisesi Diploması alıyorlar. Meslek Lisesi diploması ile ek puan hakkından yararlanarak yükseköğrenim ön lisans ve lisans programlarına devam etme imkânına sahip oluyorlar” dedi.

20202021 Öğretim Yılında Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezinden 65 kişinin Mesleki Lisesi Diploması aldığını YKS sınavına giren 10 kişiden 3’ünün mezun oldukları alanlarda üniversitelerin örgün eğitim programlarında eğitim gördükleri aktaran Levent Barbaros, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Alan ve 97 dalda Ekim ayında uygulanmaya başlanan ‘Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı’ ile mezun oldukları bölüme bakılmaksızın tüm lise ve üniversite mezunlarına ‘Ustalık Belgesi’ sahibi olma hakkı veriliyor. En az lise mezunu olmak şartı ile okula devam etmeden en fazla 27 hafta bir işyerinde çalışarak bu programdan yararlanılabileceğini, program süresince kişilerin sigorta primlerinin okul tarafından ödeneceğini, bu avantajlı programdan yararlanmak isteyenleri başvuru için Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezine beklediklerini” ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, ‘Mesleki eğitim merkezlerini, Türkiye'de iş gücü piyasasının 'aradığım elemanı bulamıyorum.' retoriğini ortadan kaldıracak en önemli enstrümanlarından bir tanesi.’ olarak gördüğünü hatırlatan Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Levent Barbaros, “Ayvalık’ımızda iş gücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip olan bireylerin yetiştirilmesini, iş gücü piyasasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmaları destekleyeceğiz” diye konuştu.

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