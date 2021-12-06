Balıkesir’de emekli eğitimci hobi bahçesinde "alabaş" turbu yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de emekli eğitimci hobi bahçesinde "alabaş" turbu yetiştirdi

İHA

Balıkesir’de emekli eğitimci hobi bahçesinde "alabaş" turbu yetiştirdi

Burhaniye ilçesinde, emekli öğretmen Basri Şahin, hobi bahçesinde Avrupa’da yaygın olan şifalı alabaş turbu yetiştirdi. Bahçede değişik ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği turbun çok şifalı olduğunu belirten Şahin, ürünü yörede ve Türkiye’de yaygınlaştırmak istediğini söyledi.
Emekli coğrafya öğretmeni Basri Şahin, emekli olduktan sonra değişik bitkiler yetiştirmeye başladı. Oturduğu Denetko Tatil Sitesi yanında boş arsayı hobi bahçesi haline getiren 60 yaşındaki Basri Şahin, değişik bitki türlerinin haricinde sıra 5 yıl önce başladığı alabaş turbu üretiminde başarı sağladı. 5 yıl önce ekmeye başladığı turbun da başarılı olduğunu anlatan Şahin, alabaş turbunun vitamin ve mineral açısından zengin bir sebze olduğunu kaydetti. Basri Şahin, turbun tansiyon ve kalp damar rahatsızlıklarının önlenmesinde faydalı olduğunu söyledi.
Bu sebzeyi yaygınlaştırmak istediğini anlatan Basri Şahin, “Buna Avrupa’da kolarobi diyorlar. Ama, Türkiye’ye alabaş diye girdi. Alabaş olarak biliniyor. Son derece faydalı. Kolestrol ve şeker gibi bir çok konuda sağlığı destekliyor. Maksadımız burada yaygınlaştırmak. Türkiye’de veya bölgemizde bu ürünü tanıtmak istiyoruz. Başarılı da olduk. Son derece iyi ürünler elde ettik. İnşallah bölgemize böyle bir ürün kazandırırız. Hem vatandaş buna kolayca ulaşır, tüketir. Sağlıklı, son derece lezzetli bir ürün” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezinde avantajlı lise eğitimi fırsatı
YEREL HABERLER Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezinde avantajlı lise ...
Hem kurtardı hem sahiplendi
YEREL HABERLER Hem kurtardı hem sahiplendi
Türkiye´de terör gündemi alt sıralara düştü Bakan Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'da huzur var"
YEREL HABERLER Türkiye´de terör gündemi alt sıralara düştü Bakan ...
Bakan Soylu'dan Ekonomik vesayet vurgusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Ekonomik vesayet vurgusu İçişleri ...
Bakan Soylu: 1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin, ben bütün kötü sözlerine talibim (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 1 kişi uyuşturucudan hayatını ...
Öğrencilere zeytinyağı sevgisi aşılandı
YEREL HABERLER Öğrencilere zeytinyağı sevgisi aşılandı
Bakan Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını ...
Ayvalıklı kızlar Havran Belediyespor’u namağluptan etti
YEREL HABERLER Ayvalıklı kızlar Havran Belediyespor’u namağluptan ...
Balıkesir’de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı “2021’de 53 ton esrar, 20,5 ton eroin, 114 milyon kök kenevir ele geçti” “Analar değil uyuşturucu satıcıları ağlasın”
YEREL HABERLER Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını ...
Bandırma Şoförler Odası seçimlerinde Başçı adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Bandırma Şoförler Odası seçimlerinde Başçı adaylığını ...
Bakan Soylu zeytinin zeytinyağına ait serüveni izledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu zeytinin zeytinyağına ait serüveni izledi
Edremit’te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı
YEREL HABERLER Edremit’te demir hırsızları vatandaşı bıktırdı
Bakan Soylu Balıkesir’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu Balıkesir’de incelemelerde bulundu
Bakan Soylu: 1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin, ben bütün kötü sözlerine talibim
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 1 kişi uyuşturucudan hayatını ...
Bakan Soylu: “Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın muhtarlar ile bir araya geldi Bakan Soylu: “Türkiye’nin yüzde 50’siyle Türkiye’yi büyütemezsiniz. Türkiye’nin yüzde 100'üyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz. Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi büyütebilirsiniz” “1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Ben onların bütün kötü sözlerine talibim, o kadar basit” “Bugün, Diyarbakır annelerinin PKK’ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir” “Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkeyi yönetmiyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepimize öğretiyor. Gelecek Türkiye’sinin nasıl olabileceğini, güçlü Türkiye’nin nasıl olabileceğini hepimize öğretiyor”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Kadını ve erkeğiyle Türkiye’yi ...
İçişleri Bakanı Soylu: “53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı" “Son 4 yılda dünyada en çok mağdur olan, mazlum olan, afetlerde ihtiyaç duyan, dünyada en çok yardım yapma unvanına Türkiye sahiptir”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: “53 milyon 763 bin kişi afet ...
Burhaniye’de limon bereketi
YEREL HABERLER Burhaniye’de limon bereketi
Bakan Soylu’ya Z kuşağı sevgisi
YEREL HABERLER Bakan Soylu’ya Z kuşağı sevgisi
Bandırma sis altında
YEREL HABERLER Bandırma sis altında
Türkiye’deki kadın muhtarlar Ayvalık’ta buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’deki kadın muhtarlar Ayvalık’ta buluştu
Bakan Soylu Balıkesir'de
YEREL HABERLER Bakan Soylu Balıkesir'de
Gönen’in tek bayan muhtarı Hikmet Köse
YEREL HABERLER Gönen’in tek bayan muhtarı Hikmet Köse
Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 59 şahsa huzur operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.