ABD’de hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) görevliyken önceki gün evinde ölü olarak bulunan Astsubay Çavuş Onur Özsoy, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Muğla Dalaman Deniz Hava Üssünde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken, eğitim için 6 ay önce Amerika Birleşik Devletlerine gönderildiği öğrenilen Astsubay Çavuş Onur Özsoy ile aynı evi paylaşan arkadaşları, eve geldiklerinde Özsoy’un cansız bedeniyle karşılaştı. Dün İzmir Çiğli Askeri Havaalanına getirilen Özsoy’un cenazesi, bugün Ayvalık’ın Altınova Mahallesine getirildi. Altınova Orta Camii'nde öğle namazının ardından Onur Özsoy’un için askerî cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Özsoy’un babası emekli öğretmen Raif Özsoy ve emekli hemşire Sülbiye Özsoy, gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve askerî erkân katıldı. Özsoy’un meçhul ölümüyle ilgili olarak Türk ve ABD güvenlik güçleri tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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