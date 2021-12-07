Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 4 bin 27 şahsı sorgularken, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı il genelinde 198 ekip, 420 personel, 1 köpek unsurunun katılımı ile Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması faaliyeti yapıldı. Jandarma ekiplerinin katıldığı denetlemelerde; 233 metruk bina, 676 araç, 455 ev ve işyeri kontrol edildi ve 4 bin 27 şahıs sorgulandı. Yapılan arama faaliyetler neticesinde; 1 kilo 400 gram kubar esrar, 26 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 46 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca jandarma trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 6 araç trafikten men edilerek, 24 araca 14 bin 373 TL para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.