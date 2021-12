Maratonun bitiş çizgisinde evlenme teklifi

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Kazdağları’nda bu yıl 5.’si düzenlenen İda Ultra Karspor, büyük bir coşku ile koşuldu. Mücadelede yer alan Kudret Altak, koşu boyunca cebinde taşıdığı tek taş yüzükle kız arkadaşı Beyza Güzel’e evlenme teklif etti

Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden biri olan Kaz Dağları, bir kez daha Türkiye’nin en önemli ultra maratonlarından biri olan İda Ultra sponsored by Karspor’a ev sahipliği yaptı. 25 ülkeden 1700 sporcunun yer aldığı organizasyon, yağmurlu hava ve zor şartlara karşın büyük bir coşku ve keyifle ile tamamlandı. Edremit Belediyesi’nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenen İda Ultra’da 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda tüm kategorilerde şampiyonlar belli oldu.



Edremit Körfezi’nin büyüleyici manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihle bugünü birleştiren parkuruyla ilk kez 2016’da yapılan Türkiye’nin ilk kış ultra maratonu İda Ultra’da merakla beklenen 114 kilometrelik mücadelede kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Elena Polyakova oldu. Bitiş çizgisine 15 saat 49 dakika 28.71 saniyede gelen Polyakova’nın ardından Seda Nur Çelik ikinci, Mahya Karbalaii de üçüncü oldu.

Erkeklerde de büyük çekişmenin yaşandığı İda Ultra kategorisinde şampiyonluk Oğuzhan Emre Singer’e gitti. Salih Bulut’un ikinci olduğu 114 kilometrelik parkurda podyumu tamamlayan isim ise Konstantin Mansurov’du.

66 kilometrelik İda Half Ultra’da birincilik erkeklerde Aleksandr Firsov, kadınlar da Alisa Prokhorova’nın oldu. İda Ultra’nın üçüncü kategorisi olan Run Zues’ta şampiyonluklar erkeklerde İrem Can Ayaz’a, kadınlarda ise Nuray Bulut Göktepe’ye gitti.



Büyük bir katılımın olduğu 15 Kilometrelik köy koşunda da büyük bir heyecan yaşandı. Erkeklerde Abdurrahman Çavdar’ın kazandığı mücadeleyi kadınlarda da Serpil Budak ilk sırada noktaladı.

Bu sene 5. kez düzenlenen İDA Ultra sponsored by Karspor’un bitiş çizgisinde ilginç bir olay yaşandı. Mücadelede yer alan Kudret Altak, koşu boyunca cebinde taşıdığı tek taş yüzükle kız arkadaşı Beyza Güzel’e evlenme teklif etti. Seyircilerin ve arkadaşlarının alkışları arasında Beyza Güzel bu teklifi kabul etti.

