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Şehit uzman çavuşun acısı iki ile birden düştü

DHA

Şehit uzman çavuşun acısı iki ile birden düştü


Fatih Emrah ERDOĞANRamazan ÇETİN/BALIKESİR, DENİZLİ, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı´nın (29) Balıkesir´in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli´deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir´e gitmek için yola çıktı.
Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı´nın Balıkesir´in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi´nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Nihal Sarı´ya acı haber ulaştı. Yetkililerden, 3 çocuklarından ortancası olan Ali´nin şehit olduğu haberini alan çift, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.
Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Nihal Sarı, sosyal medyadan oğluna her gün bir fotoğraf gönderdiğini, dün akşam da yine saat 19.30'da bir tane gönderdiğini, onun da saat 19.35´te bunu gördüğünü belirterek, "Ondan sonra ne zaman gitti. Gittiği zaman bize haber veriyordu oğlum. Dua istiyordu bizden. Hep anne bana oku diyordu. Kendisi gitmese, arkadaşları bile gitse dua oku bize diyordu" dedi.
EŞİ ACI HABERİ DENİZLİ´DE ALDI
Piyade Uzman Çavuş Sarı´nın Rus asıllı eşi Anna Sarı ise acı haberi Denizli´nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi´ndeki evlerinde aldı. Anna Sarı'ya eşinin şehit olduğu haberini, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer verdi. Gözyaşlarına boğulan Anna Sarı, oğulları Adel (3) ve Aksel ile (6) birlikte Balıkesir´e gitmek için yola çıktı. Sarı ailesinin evine de Türk bayrağı asıldı.
Denizli'de Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehit Ali Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na tayininin çıktığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-12-09 15:43:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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