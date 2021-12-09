Ecel bankta yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaş yorulup dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç., Bandırma İnönü Caddesi üzerinde Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan otobüs durağının yanındaki banka dinlenmek için oturdu. Burada fenalaşan Süleyman Ç.'yi (70) hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk muayenede vatandaşın vefat ettiğini tespit etti. Gerekli incelemenin ardından Süleyman Ç.'nin cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.