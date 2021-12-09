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Balıkesir'e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

İHA

Balıkesir'e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yarın için Balıkesir ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı verdi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dikkat. Rüzgârın; Cuma gününden itibaren Balıkesir il genelinde güney yönlerden Fırtına (5070 km/sa), yüksek kesimlerde hamleli Kuvvetli Fırtına (7090 km/sa), yerel olarak Tam Fırtına (90100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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