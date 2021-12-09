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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAÜN Hastanesinde ilk laparoskopik prostat kanseri ameliyatı yapıldı

İHA

BAÜN Hastanesinde ilk laparoskopik prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde bir ilk gerçekleşti.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, bölgede sağlık alanında önemli bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerince ilk laparoskopik prostat kanseri ameliyatı yapıldı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ameliyatı gerçekleştiren öğretim üyelerini tebrik ederken, Balıkesir’de ilk niteliğindeki üst düzey işlemleri, üniversite hastanesinde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri saptanan 66 yaşındaki hasta, BAÜN Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri; Prof. Dr. Emre Tüzel, Doç. Dr. Şakir Ongün ve Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Şenel tarafından ameliyat edildi. Balıkesir’de ilk kez laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatına, Prof. Dr. Hakan Vuruşkan da eşlik etti.
Gerçekleştirilen işlemle ilgili yaptığı açıklamada, hastanın kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini belirten Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emre Tüzel; “Halk arasında ‘bıçaksız ameliyat yöntemi’ olarak bilinen laparoskopik yöntemle ameliyat edilen hastamız, kısa sürede sağlığına kavuşarak ameliyatın dördüncü gününde taburcu edildi” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Emre Tüzel, laparoskopik ameliyatlar sonrası hastanın daha az ağrı duyduğunu, daha çabuk toparlandığını, hızlı iyileşip günlük aktivitelerine daha erken dönebildiğini belirtirken, laparoskopinin 45 adet 1 cm.’lik deliklerden yapılmasının, açık cerrahiye göre daha küçük yaraya neden olarak kozmetik açıdan da avantaj oluşturduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle kanser hastalarının hastaneye geç başvurduklarını söyleyerek, 50 yaş üzeri tüm erkeklerin ve birinci derece akrabasında prostat kanseri olan 45 yaş üzeri erkeklerin prostat taramasını muhakkak yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Tüzel, üroloji kliniğinde açık, kapalı tüm ürolojik ameliyatların ve son teknolojik gelişmeler eşliğinde laparoskopik ameliyatların da uygulandığını belirtti.
Ameliyatı gerçekleştiren öğretim üyeleri, ileri laparoskopik beceri gerektiren ve belli merkezlerde yapılabilen ameliyatı, Balıkesir’de yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da ifade ederek, bundan sonra hastaların BAÜN Hastanesinde ve Balıkesir’de bu hizmete ulaşabileceklerini söylediler. Tedavisi yapılan hasta da ameliyatı gerçekleştiren öğretim üyelerine ve kendileriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’tan tebrik
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da ameliyatı gerçekleştiren öğretim üyelerini tebrik ederken, Balıkesir’de ilk niteliğindeki üst düzey işlemleri üniversite hastanesinde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Üniversite hastanesinin güçlü bir ivme ile gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Özverili çalışmaları dolayısıyla öğretim üyelerimize ve tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Hastanemizde gerek personel alanında, gerekse fiziki alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor. Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli biçimde çalışıyoruz. Önceliğimiz, Balıkesirli vatandaşlarımızın şehir dışına gitmeye ihtiyaç duymadan şehrimizde her alanda nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanmaları. Hastanemizde personel kadromuzu önemli ölçüde güçlendirdik. 2022 yılında inşaatına başlanacak olan 100 yataklı ek hastane binasını da tamamladığımızda yaklaşık yüzde 50 oranında artmış bir kapasiteyle şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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