Şair ve yazar Erbaş, Erdek Anadolu Lisesi’nde

Erdek Anadolu Lisesi, şair ve yazar Şükrü Erbaş’ı konuk etti. Erbaş, okul öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı söyleşi ve şiir dinletisine katıldı.

Erdek Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Alkan’ın modaratörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Şükrü Erbaş, 50 yıldan beri yazdığını belirtip, şiir yazmaya lise birinci sınıfta başladığını vurgulayarak şunları söyledi: “Şiir, aklın ve yüreğin kanatlanmasıdır. Yazmak ise yazarak öğrenilecek bir maceradır. 1984 yılından beri şiir ve deneme alanlarında çırpına çırpına yazıyorum. Şiir ve edebiyatın olmadığı bir toplumda sanat ve bilim gelişmez. Son yıllarda toplum olarak emeğe saygıdan, duygularımızdan, sevgiden uzaklaştık. Birbirimize yabancılaştık. Bu da bize korkunç bir yalnızlık duygusuna itti. Eğer bir toplum , ortak kederlerde bile buluşamıyorsa o toplumun bireylerinin yaşam gücü de kalmaz.”

Şiirinin, toplum bireyleri arasındaki yabancılaşmasının kırılmasına yönelik olduğunun altını çizen Erbaş, “Edebiyat çok önemlidir. Edebiyatçılar, yapıtlarıyla bize çağrıda, önermelerde bulunurlar. Kitap okumak bunun için çok gereklidir” dedi.

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