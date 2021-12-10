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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ Günü Erdek'te kutlanacak

İHA

Dağ Günü Erdek'te kutlanacak

“11 Aralık Uluslararası Dağ Günü”, Erdek’e bağlı Yukarı Yapıcı Mahallesi’nde de kutlanacak. Gün dolayısıyla 12 Aralık 2021 Pazar günü, Balıkesirli ve Gönenli dağcılar, Bandırma Dağcılık, Arama ve Kurtarma Derneği’nin (BANDAK) rehberliğinde, Balıkesir kulüpleri ortak etkinliğinde eski köy, Erdek’in kırsal mahallelerinden Yukarı Yapıcı’da buluşacaklar.
BANDAK Başkanı Kadri Civan, Birleşmiş Milletler’in 2002 yılını “Dağ Günü” ilan etmesinin ardından, 11 Aralık’ı da “Uluslararası Dağ Günü” olarak kabul etmesine paralel şekilde kutlamalar yapıldığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Bu özel günün amacı, dağların önemi konusunda farklılık oluşturmak, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekmek, yeşil ekonomiyi güçlendirmek, dağlardaki canlı yaşamını korumak ve geliştirmektir. Ayrıca dünyadaki içilebilir su kaynaklarının yarısından fazlası dağlardadır. Dünyadaki tüm nehirler, dağlardan doğmaktadır. Tüm bu girişimlerin temelinde doğayı koruyacak ve doğaya sahip çıkacak duyarlı, eğitimli insan sayısını artırmak amaçlanmaktadır. Bizler de bu gayeye dikkat çekmek için Balıkesir Dağcılık İl Temsilciliği aracılığıyla, Balıkesir Dağcılık Kulüpleri olarak Kapıdağ’da, 15 kilometrelik yürüyüşle bu farkındalığa katkı sunmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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