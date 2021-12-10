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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi Belediye meclisinden bakkallara destek

İHA

İvrindi Belediye meclisinden bakkallara destek

2021 yılının son Meclis Toplantısını gerçekleştiren İvrindi Belediye Meclisi, küçük esnafı ayakta tutacak bir karar için el kaldırdı.
Son zamanlarda özellikle kırsal ilçeler başta olmak üzere küçük bakkalların yerini kurumsal marketlerin alması, küçük esnafın işlevini azaltmıştı.
Bu durumu gözeten İvrindi Belediye Meclisi 5 adet ulusal marketi içinde barındıran İvrindi’ye yeni kurumsal market açılmasına izin verilmeyerek küçük esnafı ayakta tutacak, canlılığı ve işlevselliğini koruyacak karar alınması yönünde el kaldırdı.
Küçük esnafımızı ayakta tutacağız
Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz diyen Başkan Cengiz “ 2 yıldır dünya genelinde koronavirüs illeti ile karşı karşıyayız. Bu süreçte esnafımız zor zamanlar geçirdi, halâ da geçirmeye devam edenler var. Bunun mücadelesini bizler hep birlikte vermeliyiz. Yerel yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Kurumsal marketlerin her yerde çokluğu mahalle bakkalı anlayışının neredeyse bitmesine sebep oldu. Belediyemize, yeni kurumsal market şubeliği açalım yönünde bir çok başvuru alıyoruz. Belki izin versek milletimizin alışveriş yapacağı yeni alanlar açmış olacağız ama küçük esnafımız da çok zor da kalacak. Bizler her zaman esnafımızın yanında olduk. İlçemizde halkımızın alışverişini yapabileceği yeterli sayıda zincir marketlerin olduğu kanaatindeyiz. Bu sonuç ile birlikte ilçemizde küçük esnafımızı ayakta tutmaya vesile olacak bir karar olacağı kanaatine vararak 2022 yılı itibari ile yeni bir zincir market açılmasına müsaade edilmemesi yönünde İvrindi Belediye Meclisi olarak mutabık kaldık. Ama bu aldığımız Meclis kararı ilçemizde küçük bakkal niteliği taşıyan işletmelerin açılmasına izin verilmeyecek anlamı taşımıyor. Halkımız kendi işletmesini yaptığı başvuru ve verilen gerekli izinler doğrultusunda açabilecek. Bizler sadece ilçemizde küçük esnafımızın işlerini azalttığı kanaatine vararak zincir marketlerin yeni şubelik açılmasına müsaade etmeyeceğiz. “
Trafik yoğunluğu da düşünüldü
İvrindi’nin diğer ilçelere nazaran küçük bir ilçe olduğuna değinen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Merkez nüfusu 6 bin olan bir ilçeyiz. Yerleşim alanı olarak küçük olmamız sebebiyle hemşehrilerimizin işinin olabileceği devlet daireleri başta olmak üzere ATM’ler ve kurumsal marketler belli caddeler üzerinde toplanmak zorunda kalıyor. Bu durum da ilçemizde ana caddelerde yoğunluğun artması ve trafik sorunu gibi önüne geçilemez durumları da beraberinde getiriyor. Daha fazla kurumsal market ve bu gibi işletmelerin açılması bu gibi sorunların yaşanmasına sebep olacak. Bizler de İvrindi Belediye Meclisi olarak bu sorunu minimize etmek, artmasını engellemek adına yeni bir kurumsal market açılmamasına oy birliği ile karar verdik. Bu aldığımız karar içinde bulunduğumuz zorlu süreçte mahalle bakkalların ayakta tutacak emsal nitelikte olduğunu düşünüyorum, İlçemiz ve esnafımız adına hayırlı uğurlu olsun inşallah.

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