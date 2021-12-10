Akraba cinayetine müebbet hapis

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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesinde, geçen yıl Haziran ayında akrabası Seher Koçiğit'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gülten Koçyiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bandırma'nın Aksakal Mahallesinde 82 yaşındaki akrabası Seher Koçyiğit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gülten Koçyiğit (54), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan duruşmaya ses ve görüntü sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Gülten Koçyiğit, öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

Tahliyesini isteyen sanık Gülten Koçyiğit, mahkeme hayeti tarafından "Canavarca hisle öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Öldürülen Seher Koçyiğit, CHP eski İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit'in annesiydi.

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