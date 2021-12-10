Balıkesir şehidini uğurladı



Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)IRAK´ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı´nın (29) cenazesi, memleketi Balıkesir´de toprağa verildi.

Babası Hüseyin ve annesi Nihal Sarı'nın Balıkesir´in Edremit ilçesinde, eşi Anna ve 2 çocuğu Denizli´nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı´nın Türk bayrağına sarılı cenazesi uçakla Kocaseyit Körfez Havalimanı'na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan şehit Sarı´nın cenazesi, daha sonra Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilerek, helallik alındı. Zeytinli Mahallesi Meydanı'nda şehit için cenaze namazı kılındı.

Buradaki cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Ufuk Canbey, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, askeri erkan, daire amir ve müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehidin cenazesine çelenk gönderdi.

Eşi Anna Sarı cenaze töreni sırasında metanetini korurken, çocukları Adel (3) ve Aksel de (6) annelerine sarıldı. Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı´nın babası Hüseyin Sarı ve annesi Nihal Sarı da törende duygusal anlar yaşadı.

Şehit Sarı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, gözyaşları arasında Zeytinli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-12-10 19:15:17



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