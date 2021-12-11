Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’da uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi,

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle, biri kadın olmak üzere 5 zanlının ikametlerine yönelik yapılan operasyonlarda, satışa sunulmak üzere hazırlanmış uyuşturucu paketleri ele geçirildi.

Operasyonların ardından gözaltına alınan; Ş.K, M.V.E, F.B.T, R.T ve N.T. isimli 5 zanlı jandarma tarafından yapılan ilk sorgulamalarının ardından adliyeye götürüldü.

Yapılan yargılama sonrasında; Ş.K, M.V.E. ve F.B. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan R.T. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.