Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’da uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi,
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle, biri kadın olmak üzere 5 zanlının ikametlerine yönelik yapılan operasyonlarda, satışa sunulmak üzere hazırlanmış uyuşturucu paketleri ele geçirildi.
Operasyonların ardından gözaltına alınan; Ş.K, M.V.E, F.B.T, R.T ve N.T. isimli 5 zanlı jandarma tarafından yapılan ilk sorgulamalarının ardından adliyeye götürüldü.
Yapılan yargılama sonrasında; Ş.K, M.V.E. ve F.B. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan R.T. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.