Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Ümraniyespor: 2

İHA

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Ümraniyespor 21 kazandı.

Maçtan dakikalar:
1. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil’in kaleye giden şutunu Kartal kornere çeldi.
19. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Camara’nın ceza sahası içine ortaladığı topa Oğuz’dan önce kaleci Atilla sahip oldu.
23. dakikada kazanılan serbest atışı Anıl kullandı defansın uzaklaştırdığı topa gelişene vuran Birol Parlık’ın sert şutunu Kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.
28. dakikada Ümraniyespor atağında Vrsajevic’in sağ kanattan yaptığı ortaya Caamara’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
34. dakikada Kartal’ın ara pası ile ceza sahası içinde Camara’nın sert şutuna Erdem ayak koyarak topu kornere çeldi.
38. dakikada gelişen Anıl’ın başlattığı Balıkesirspor atağında topla buluşan Foxi’nin ortasına Doğa İşeri’nin sert şutu az farkla auta gitti.
40. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağında Onur’un ortasına Oğuz Gürbulak’ın şutu ağlarla buluştu. 01
55. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile cezasahasına giren İbrahim Halil'in şutu kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 11
60. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Erdem'in ceza sahası içine ortaladığı topa gelişine İbrahim Halil'in şutunu Kaleci Burak uzaklaştırdı.
63. dakikada Vrasavic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Onur Ayık kafa ile ağlara gönderdi. 12
90. dakikada gelişen Balıkesirspor atatğında Muhammed Ali'nin sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Şener xx, Ali Can Alp xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Batuhan İşçiler xx, Birol Parlak xx (Sedat Dursun dk. 68 x), Doğa İşeri xx (Muhammed Ali Doğan dk. 89 ?), Adam Cedrıc Kore xx, Cumali Bişi xx, Anıl Taşdemir xx (Oltıon Billali dk. 89 ?), Mahatma Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 xx), Foxi Ketheovama xx (Abdulkadir Özgen dk. 68 x), İbrahim Halil Çolak xxx
Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Roman Bezjak
Teknik Direktör: Giray Bulak
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdıja Vrsajevıc xxx, Mustafa Eser xx, Tomıslav Glumac xxx, İdrissa Camara xxx, Serkan Göksu xx, Yacıne Bammou xx (Yonattan Del Valle dk. 79 ?), Onur Ayık xxx (Muhammed Kehinde dk. 83 ?), Oğuz Gürbulak xxx, Kartal Kayra Yılmaz xxx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 46 x)
Yedekler: Anıl Demir, Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Muammer Denizhan Taşkan, Tahsin Hacumustafaoğlu
Teknik Sorumlu: Recep Uçar
Goller: Oğuz Gürbulak (dk. 40), Onur Ayık (dk. 63) (Ümraniyespor), İbrahim Halil (dk. 55) Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Giray Bulak (TD) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Oğuz Han Aynaoğlu, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun (Balıkesirspor), Faruk Can Genç (Ümraniyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de sezonun ilk deve güreşi yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de sezonun ilk deve güreşi yapıldı
İzmir'den Edremit’te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı
YEREL HABERLER İzmir'den Edremit’te gelen kadın, polisin takibi ...
Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular
YEREL HABERLER Erdek'te kapalı kasa kamyoneti soydular
Balıkesir Üniversitesi şehirle bütünleşmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi şehirle bütünleşmeye devam ...
Balıkesir'de yakalanan 43 şüpheliden 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan 43 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Ocaklar’da dere ıslah çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ocaklar’da dere ıslah çalışmaları başladı
Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, Ayvalık’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, Ayvalık’ta ...
Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Bandırma'da on beş dakikalık kuvvetli yağış hayatı felç etti
YEREL HABERLER Bandırma'da on beş dakikalık kuvvetli yağış hayatı ...
Balıkesir şehidini uğurladı
YEREL HABERLER Balıkesir şehidini uğurladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna ...
Şehit Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'e getirildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı memleketi ...
Akraba cinayetine müebbet hapis
YEREL HABERLER Akraba cinayetine müebbet hapis
Lodos levrek getirdi
YEREL HABERLER Lodos levrek getirdi
Öğrencilerden merhametsiz şoföre insanlık dersi
YEREL HABERLER Öğrencilerden merhametsiz şoföre insanlık dersi
Ayvalık’ta kuvvetli yağış ve fırtına su baskınlarına sebep oldu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kuvvetli yağış ve fırtına su baskınlarına ...
İvrindi Belediye meclisinden bakkallara destek
YEREL HABERLER İvrindi Belediye meclisinden bakkallara destek
BALOSB'de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER BALOSB'de görev dağılımı yapıldı
Balıkesir'de 81 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 81 şahsa 'Huzur' operasyonu
BAÜN'de Yunus Emre anıldı Yunus Emre şiir ve resim yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER BAÜN'de Yunus Emre anıldı Yunus Emre şiir ve resim ...
Hayvan yüklü gemi iki saatte tahliye edildi
YEREL HABERLER Hayvan yüklü gemi iki saatte tahliye edildi
Ayvalık’ta Başkan Ergin’den Sarımsaklı pazaryeri ziyareti
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Başkan Ergin’den Sarımsaklı pazaryeri ...
Dağ Günü Erdek'te kutlanacak
YEREL HABERLER Dağ Günü Erdek'te kutlanacak
Başarır’dan “Suluboya ve yağlıboya” sergisi
YEREL HABERLER Başarır’dan “Suluboya ve yağlıboya” sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.