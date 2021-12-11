Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakası sonrası teknik adamlar maç sonu açıklamaları yaptı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak'ın maç sonrası kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Balıkesirspor yardımcı antrenörü İzzet Karakulak, orta hakem Yiğit Arslan'a tepki gösterdi.

Karakulak, kaybetmelerine rağmen oyuncuları tribüne çağıran taraftara teşekkür ederken Balıkesirspor'un ne olursa olsun ligde kalacağını söyledi. Karakulak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz geçen hafta Ankara'da Ankaragücü ile bir maç oynadık. İlk yarının sonuna 4 dakikalık bir süre eklendi. Sadece bir oyuncunun sakatlık durumu vardı. Ama bugün müsabakanın sonuna baktığınız zaman 8 tane oyuncu değişikliği, kalecinin oyundan çaldığı zamanlar, sakatlıklar dolayısıyla geçen zamanlarla alakalı hocamız Yiğit hocaya bir soru sormaya gittiğinde inanılmaz tehtitkar inanılmaz provatif inanılmaz tacizkar yaklaşımla beraber tek sormak istediği 8 oyuncu değiştiği neden 4 dakikalık uzatma hiç şey yapmadan kırmızı kartla hocamızı oyun dışı bıraktı. Bu tarz bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. Daha maça çıkmadan 4. hakemler haber gönderip hoca sakın çıkmasın ona göre değerlendiririm gibi bir yaklaşımı biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Müsabakanın hakemleri, sporcu, antrenör, oyuncu ruhundan biraz anlamalı. Bu tarz provatif, tacizkar hareketlerden uzak durmalılar.

Ligin en üst sıralarından Ümraniyespor ile karşılaştık. Oyuna baktığınız zaman çok farklı kazanabileceğimiz özellikle son yarım saati bölümü rakip yarım sahada oynadığımız sporcularımızın çok sayıda gol pozisyonuna girdiği ama değerlendiremediği bir müsabaka oldu bizim açımızdan. Berabere bile kalsak Cedric'in son topunda üzüleceğimiz bir maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldık.

Maç sonu taraftarımızın sporcularımız çağırıp alkışlaması taraftar özelinde oyuncularımızın ortaya koyduğu performans ile ilgili bir ödüllendirme olduğunu düşünüyoruz. Balıkesirspor yılmayacaktır. Balıkesirspor sonuna kadar savaşacaktır ve oyuncuların bu mücadelesi taraftarın bu desteği ile bu ligde mutlaka kalacaktır. Bu konuda tüm taraftarımız müsteri olsun. Biz her müsabakada Balıkesirspor formasını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hak ettiğimiz 3 puanı da en kısa zamanda elde edeceğiz" dedi.



Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk yarı oyunu domine eden kontrol eden bir pozisyon dışında pozisyon vermeyen 3. bölgeye kadar kolay gelen ama orada finalleri yapmakta zorlanan bir çok pozisyona giren ama değerlendiremeyen bir Ümraniyespor vardı. 41'de bulduğumuz Oğuz'un golünden sonra 47'de Onur ile kaçırdığımız golü atıp içeri girebilsek farklı bir maç olacaktı. İkinci yarı söylediğim gibi Balıkesirspor takımı coşkulu tekrar maçı çevirebilmek adına ciddi efor ile başladı. O bölümde 11 buldular. 11 bulduktan sonra biz çok fazla vakit geçmeden 21 bulduk. Oyunda skoru koruma iç güdüsü oyuncularımızı biraz daha geride kabul etmelerine sebebiyet verdi. Bunu da Balıkesirspor baskılı, coşkulu oyunun etkisi vardı. Son bölümler bizim adımıza zor geçti. Ama ona rağmen skoru koruyarak uzun bir aradan sonra 21 gibi bir skor ile galip gelen oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Balıkesirspor'a da ligde kalma adına verdikleri mücadeleden dolayı başarı diliyorum" dedi.

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