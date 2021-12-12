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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de simit 3 lira oldu

İHA

Balıkesir’de simit 3 lira oldu

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası’nın aldığı karar doğrultusunda simit fiyatlarına güncelleme yapıldı. Daha öncel 110 gramlık simit 2,50 liradan satılırken, alınan karar sonrasında 90 grama düşürülen simidin fiyatı 3 TL’ye yükseldi. Oda Başkanı Niyazi Tunç simit ve unlu mamul esnafının müşterilerini de üzmeyecek bir şekilde 50 kuruş artış yaptıklarını söyledi.

Artan girdi maliyetlerinin yükselmesinin ardından Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası harekete geçti. Simit imalatında kullanılan un, susam, sıvı ve katı yağ fiyatlarının son günlerde artması üzerine oda yönetimi simit fiyatında güncellemeye gitti. En son geçtiğimiz Haziran ayında 2 lira olan simit fiyatını 2,5 liraya çıkaran Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası bu kez aynı gramajdaki simidin fiyatını 3 lira olarak belirledi.

“Artan girdi maliyetleri esnafı sıkıntıya soktu”
Oda başkanı Niyazi Tunç artan girdi maliyetleri sonrasında simit ve unlu mamul üreticilerinin sıkıntıya girdiğini belirterek, alınan kararlı simit fiyatında 50 kuruşluk güncellemeye gittiklerini söyledi. Tunç, “Son dönemde gelen fiyat artışlarıyla birlikte unun çuvalı 500 liraya adayandı, 25 kiloluk susam çuvalı ise 1000 TL’ye yükseldi. Bunun yanında simit fırınlarında kullanılan odun 300 liradan 1000 liraya yükseldi. Ayrıca simit ve unlu mamul üretiminin vazgeçilmezleri olan sıvı ve katı yağ fiyatları, artan işçilik de bunlara ilave edildiğinde esnafımız para kazanamaz duruma geldi. Bu nedenle aldığımız karar neticesinde simit fiyatlarında 50 kuruşluk bir artış yaptık. Bu kararı da alırken vatandaşlarımızı da düşündük. Çünkü artan maliyetler karşısında 50 kuruşluk fiyat artışı esnafımızı kurtarmıyor. Üreticilerimiz yine kendilerinden fedakarlık ederek müşterilerini küstürmeden sadece 50 kuruşluk bir artış yaptılar. Önümüz yıl başı, Ocak ayı ile birlikte asgari ücrete, işyeri kiralarına da zam gelecek. Bunlar da göz önüne alınarak artan girdi maliyetleri hesaplanırsa 50 kuruşluk fiyat artırımı az kalacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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