Geleneksel sanatlarda Balıkesir motifleri Yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Sanatın On HaliGeleneksel Türk Sanatları Yarışması” ile “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi.

Geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak, Balıkesir’in zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen “Sanatın On HaliGeleneksel Türk Sanatları Yarışması” ile Balıkesir’in; tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan öğelerin, tasarıma dönüştüğü “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” Yarışması’nın Sergisi ve Ödül Töreni, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören öncesinde gezilen sergide; geleneksel motifler, çağdaş ürünlerin üzerinde oldukça beğenildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı durunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Balıkesir Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin yer aldığı video gösterildi. Ardından Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.

Şehrin potansiyeli olan konuların altını çiziyoruz

Balıkesir Kent Konseyi; kurulduğu günden bu güne kentin gönüllüleriyle beraber şehrin potansiyellerine ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, projeler ve fikir üretmek amacıyla çalıştığını vurgulayan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Bu şehrin insanlarıyla kente değer katmaya çalışıyoruz, bunu çok da güzel bir şekilde yapıyoruz. Türkiye’deki bütün kent konseyleriyle iki yıldır birebir iş birliği içerisindeydik. Türkiye’deki pek çok kent konseyinin buna; İstanbul ve Ankara’da dâhil kuruluş süreçlerine danışmanlık ettik. Şehrin gönüllüleriyle kent konseyinin varlık sebebi ve misyonuyla çok kıymetli projelere, işlere ve çalışmalara imza attık. El birliğiyle atmaya da devam edeceğiz. Şehrin potansiyeli olan ve incelenmesi gereken konuların altını çizerek ilgili kurumlarla iş birliğine gittik.” dedi.

“Geleneksel sanatları el birliği ile var edeceğiz”

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim Balıkesir’in; var olan geleneğinin, yüzyıllardır biriktirdiği değerlerin, ürünlerin üzerine işlendiğini dile getiren Mürsel Sabancı “Antandros desenini bir kıyafetin üzerinde, Kyzikos’tan bir rengi başka bir desende, kırkyamada Selçuklu Yıldızı’nı görüyoruz. Bunların hepsi bu şehirde var olan değerler. Yüzyıllar öncesinde var, bugün var, gelecekte de var olacak, el birliğiyle var edeceğiz. Geleneksel Türk Sanatlarını Başkanımız Yücel Yılmaz’ın desteğiyle Karesi Kent Konseyi’nden bugüne Balıkesir Kent Konseyi’nde de sürdürerek ısrarla kamuoyunda tutmaya çalışılıyoruz. Jüri üyelerimize ve düzenleme kurulu üyelerimize katkılarından dolayı, Savın Valimiz Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkürü borç bilirim.” diye konuştu.

Şehrin KültürSanat envanteri toplanıyor

Halka yansıyan bir sanat bakış açısı tekrar kazanılırsa, çivit mavisi evlerin bulunduğu sokaklarda daha çok dolaşma imkânına kavuşulacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Kültür Tanıtma Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Bugün insanlar dünyayı dolaştığında o çivit mavili, sıvalı, alçak Bozcaada’nın kafanızı eğerek girdiğiniz evlerini görmek için gidiyorlar. Mutsuzluğun kaynağında sanattan uzaklaşmak vardır. Çalışmalar Mürsel Başkanımla ayrı bir anlam buluyor, Yücel Başkanımın desteği ve şehrin iradesiyle hep birlikte bir yöne ilerliyor. Balıkesir olarak belli bir noktaya geldik, sürekli deşiyoruz; altta ne var, bu şehir eskiden neler yapmış. Kültürsanat envanteri toplanıyor. Geçmişte insanların neler yaptığını ve bugünde onları nasıl geliştirebileceğimiz düşlüyoruz. İnanıyorum ki çok yoğunlaştığımız anda çok daha büyük kültürlere ulaşacağız. Bu değerlendirmelere de emek harcayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum, iyi varsınız, ödül alanları tebrik ediyorum.

Kültürel değerler ön planda

Belediyelerin insanların maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin “Vatandaşların hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran hizmetler olsa da eğer ki insana yatırım yapmamışsınız, başarılı bir yönetimden söz edemeyiz. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın liderliğinde Balıkesir’de vatandaşlarımızın hem hayatını kolaylaştırıyoruz, hem de kültürel ve manevi yanını öne alarak çalışmalar sürdürüyoruz. Yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, ödül alanları kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilerek Sanatın On Hali Yarışması kapsamında; Hüsni Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Ebru, Kırkyama, Geleneksel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası ve Sındırgı Yağcıbedir Halısı olmak üzere; 2 farklı kategoride, 10 dalda ödüller, sahiplerini buldu. Ardından Tasarımla Balıkesir’i Anlat” Yarışması kapsamında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

