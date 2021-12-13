Kaymakam Özerdin öğrenciler ile sohbet etti

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte yeni haftaya İmam Hatip Ortaokulu ziyaretiyle başladı. Ziyarette öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelindi.

8.sınıf öğrencileri ile verimli ders çalışma teknikleri, sınav hazırlıkları, meslek seçimi, BİGEP konularında keyifli bir sohbet yapıldı. Öğrencilere kendilerine güvenerek okulun imkânlarından, öğretmenlerinden ve bakanlığın “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” internet sitesinden faydalanmaları ve BİGEP kapsamında yapılan deneme sınavlarına önem verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Teneffüste Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projesi kapsamında hazırlanan sınıfta öğrencilerle zekâ oyunları ve kitap okuma alışkanlığı hakkında sohbet edildi.

Ardından öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelindi. Okuldaki eğitim öğretim çalışmaları, BİGEP ve ERDEM Proje çalışmaları, danışman öğretmenlik ve deneme sınavı hakkında değerlendirmeler yapılıp fikir alış verişinde bulunuldu. Öğretmenlere çalışmaları için teşekkür eden Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz okuldan ayrıldılar.

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