Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!



İsmail Hakkı SEYMEN/SUSURLUK(Bursa),(DHA)-BALIKESİR´de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu´nun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR´ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu´nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı´nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-14 00:48:10



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