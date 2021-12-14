Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti

DHA

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti


İsmail Hakkı SEYMEN/SUSURLUK(Bursa),(DHA)-BALIKESİR´de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu´nun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34  CGR 100 plakalı TIR´ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu´nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı´nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk İsmail Hakkı SEYMEN
2021-12-14 00:48:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, ...
Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, arkadaşı ise hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin kazada yaralandı, ...
Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı ...
Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası üzerine sudan numune alındı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası ...
Öztaylan toprağa verildi
YEREL HABERLER Öztaylan toprağa verildi
Yağış sürecini sahada yönetti
YEREL HABERLER Yağış sürecini sahada yönetti
Kaymakam Özerdin öğrenciler ile sohbet etti
YEREL HABERLER Kaymakam Özerdin öğrenciler ile sohbet etti
Burhaniye’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Balıkesir'de kara bulutlar şehri esir aldı Balıkesir'de beklenen kuvvetli yağış drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Balıkesir'de kara bulutlar şehri esir ...
Spormoto Şampiyonasında Çağatay Çoklar Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Spormoto Şampiyonasında Çağatay Çoklar Türkiye ...
Burhaniye’de dev melki mantarı ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de dev melki mantarı ilgi odağı oldu
Balıkesir çöpünün gazı enerjiye dönüşüyor Metan gazından 50 bin haneye enerji
YEREL HABERLER Balıkesir çöpünün gazı enerjiye dönüşüyor Metan ...
Burhaniye'de Yörük atkıları devecilere süs oldu
YEREL HABERLER Burhaniye'de Yörük atkıları devecilere süs oldu
Geleneksel sanatlarda Balıkesir motifleri Yarışmada ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Geleneksel sanatlarda Balıkesir motifleri Yarışmada ...
Burhaniye'deki yangında iki aile evsiz kaldı
YEREL HABERLER Burhaniye'deki yangında iki aile evsiz kaldı
Ayvalık’ta demir tesisinin atık deposu patladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta demir tesisinin atık deposu patladı
Bandırma' da yalnız yaşayan vatandaşı yangında itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bandırma' da yalnız yaşayan vatandaşı yangında ...
Burhaniye’de BİGEP Proje Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de BİGEP Proje Yürütme Kurulu Toplantısı ...
Balıkesir’de simit 3 lira oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de simit 3 lira oldu
Turist rehberleri Burhaniye’ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Turist rehberleri Burhaniye’ye hayran kaldı
Burhaniye’de özel gençlere mandolin konseri
YEREL HABERLER Burhaniye’de özel gençlere mandolin konseri
Manyas’ta güreşi yaygınlaştırma şenliği
YEREL HABERLER Manyas’ta güreşi yaygınlaştırma şenliği
Lodos durdu tezgahlar balık doldu
YEREL HABERLER Lodos durdu tezgahlar balık doldu
Seyir halindeki tırın açılan dorsesi köprüye çarptı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın açılan dorsesi köprüye çarptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.