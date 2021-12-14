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(Özel) Bu da zeytin sütü 100 kilo zeytinden 2 kilo çıkıyor, fiyatı el yakıyor Kilosu 400 ile 600 lira arasında satılıyor

İHA

(Özel) Bu da zeytin sütü 100 kilo zeytinden 2 kilo çıkıyor, fiyatı el yakıyor Kilosu 400 ile 600 lira arasında satılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin sütü ilgi görüyor. Organik zeytinler taş değirmende ezilerek özel yağ elde ediliyor. Zeytin sütünün kilogram fiyata 400 ile 600 lira arasında değişiyor.
Edremit Körfezinde tamamen organik yollar ile üretilen ve tek tek elle toplanan zeytinlerin taş değirmende ezilmesi ve sonrasında hiçbir baskı işlemi yapılmadan kendi kendine damla damla birikmesi sağlanan zeytin hamurundan çıkan yağ olan zeytin sütü yüksek e vitamini, A.D.K vitaminleri ve yanı sıra polifenoller ve yüzlerce mikro besin içerir. Zeytin sütü kalp damar sağlığına, kötü kolesterolü düşürmeye ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olarak ifade ediliyor.
Aile geleneği olarak 3 nesil zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, Ayvalık’ın Mutluköy’ünde yüzlerce yıllık taş baskı sistemi ile zeytin sütü üretimi yapıyor.
Zeytin sütü üretimi yapan Erdinç Tügen “Zeytin sütü tabiri zeytin tanesini iki parmağınızın arasında sıkıştırdığınızda beyaz bir şekilde avcunuzun içine damlar. Bu beyazlık zeytindeki saflığı, anne sütü gibi olduğu içinde süt ibaresini buradan alır. Zeytin tanesinin içinden damlayan o damlacık zeytinin ilk yağıdır. Saf, tamamen doğal ve anne sütüne benzeyen ilk yağıdır. Zeytin sütü tabiri buradan çıkmıştır” dedi.
Tamamen doğal ve organik yollar ile üretim yaptıklarını ifade eden Tügen, “Zeytinleri değirmenimize granit taş değirmenimizin içerisine zeytinlerimizi bütün olarak attığımızda birinci derecede on dakika çevirip hamur haline getirdiğimizde bu hamur, elimizde sıkıştırdığımızda oluşan damlacıkların çoğalması ile hamur kendine zeytinyağını salgılar. Bunun adına da zeytin sütü denir. Bu hamurun üzerinde birikim yapar. Bu birikimi de kepçe ile hamurun üzerinden alırsınız. Kimi tabir ile hamur yağı da denilebilir. Zeytin sütü de denilebilir. Bu yağ ilk yağdır. Zeytin tanesinin granit taş ile ezilmesinden ilk on dakikada hamurun üzerine salgılamış olduğu yağıdır” diye konuştu.
Çok az miktarda üretim yapabildiklerini ifade eden Erdinç Tügen, “100 kilogram zeytini taşta hamur haline getirdiğimizde bu hamurun üzerinde bir, bir buçuk bilemedin 2 kilogram bir yağ salgılar. Bu iki kilogram zeytin sütüdür. Takribi 100 kilogramda 2 kilogram gibi çıkar ve biz bunu alırız“ dedi.
Az miktarda üretimi yapıldığı için fiyatı 400 ile 600 lira arasında değişen zeytin sütü az bilinen bir zeytinyağı olarak karşımıza çıkıyor.

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