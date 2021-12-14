Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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Balıkesir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Karesi ilçesi Çengel Caddesi üzerinde bulunun kavşakta 16 TH 716 plakalı otomobil ile 10 AGH 901 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.

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