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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de Kasım ayında 4 bin 14 konut satıldı

İHA

Balıkesir'de Kasım ayında 4 bin 14 konut satıldı

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2021 Kasım ayında 4 bin 14 konut satıldı.
TÜİK' den alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak, 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 59 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu
TÜİK’den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de Kasım ayında konut satışları Ekim ayına göre artarak 4 bin 14 konut satılırken, Çanakkale’de de Kasım ayına göre artış göstererek bin 459 konut satıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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