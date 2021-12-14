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Altıeylül’de Şeb-i Aruz programına yoğun ilgi Hasan Can Kültür Merkezi doldu taştı

İHA

Altıeylül’de Şeb-i Aruz programına yoğun ilgi Hasan Can Kültür Merkezi doldu taştı

Altıeylül Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümünde Dursun Ali Erzincanlı’nın konuğu olduğu Şebi Arûs etkinliklerinde Altıeylül sakinlerine anlamlı ve eşsiz bir gece yaşattı.
Birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipliği yapan Hasan Can Kültür Merkezi, Şebi Arûs etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü vesilesiyle Dursun Ali Erzincanlı’yı ağırladı. Toplam kapasitesi 460 kişi olan Hasan Can Kültür Merkezi, Dursun Ali Erzincanlı’nın konuğu olduğu Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü programında tamamen dolarak büyük ilgi gördü.
Dursun Ali Erzincanlı Altıeylül’de kalplere dokundu
Gecenin anlam ve önemi başta olmak üzere Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa(SAV) sevgisi hususunda gerçekleştirilen program, herkesin beğenisini kazandı. Dursun Ali Erzincanlı’nın sesinden şiirler ile devam eden gecede duygusal anlar yaşanırken Altıeylül sakinleri başta olmak üzere şehir dışından gelen misafirler de böyle anlamlı gecede düzenlenen bu güzel program için Altıeylül Belediyesi’ne ve Başkan Hasan Avcı’ya teşekkürlerini sundular. Gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek bu güzel gecede kendilerini kırmayarak misafirleri olan Dursun Ali Erzincanlı’ya teşekkür eden Başkan Avcı “Eserler inşa ederken nesilleri ihmal etmeden nesilleri de ihya etmek için gayret ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşımızın bu çalışmalara gösterdiği talepler de bizi gerçekten mutlu ediyor. İçerisinde bulunduğumuz kültür merkezini yaparken ne emekler ne çilelerle bu kültür merkezini tamamlamayı Mevla’m bize nasip etti ve yaklaşık 5 aylık bir süreç içerisinde de hamdolsun burada birçok programlar icra ederek vatandaşlarımızın huzuruna çıkmayı yine Mevla’m bize nasip etti. İnşallah bundan sonra daha güzel hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacak; güzel kültürel etkinlerde vatandaşlarımızı bir araya getirecek ve millimanevi değerleri ön planda tutarak da çocuklarımızı gençlerimizi yetiştirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bugün güzel ve yağmurlu bir kış akşamında güzel insanlarla güzel konuları burada değerlendirmek bizleri ayrı mutlu ediyor. Bu programları yaparken de vatandaşlarımızın talebini görmek; salonun dolu olduğunu görmek bizleri gerçekten sevindiriyor. Bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayarak göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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