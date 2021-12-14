Balya'da yağış havada kayan tırda 2 kişi yaralandı

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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BalyaÇanakkale karayolunda yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Balya çıkışı 9. Km.'de meydana gelen trafik kazasında 17 SL 313 plakalı kamyon yağışlı havada kayarak, şarampole yuvarlandı kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri kazaya müdahale ederek yaralı şoför İshak D. ve mal sahibi olan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralı olarak 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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