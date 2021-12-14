Balıkesir'de polisten 202 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 202 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 58 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 190 aranan şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 57 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca ve 204 adet fişek, 22 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 176 adet kartuş, 4 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Edremit ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 11 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemlerin akabinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 292 adet sentetik ecza hapı, 19,86 gram metamfetamin, 2,27 gram Skunk maddesi, 1 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 0,83 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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