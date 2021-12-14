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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklim değişikliği için bir araya geldiler

İHA

İklim değişikliği için bir araya geldiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yerel İklim Değişikliği Eylem ve Uyum Planı kapsamında düzenlenen Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Sektörel Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda kamu, özel sektör, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar gün boyunca iklim kriziyle mücadele konusunda görüşmelerde bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASKİ, Balıkesir Kent Konseyi ve Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Sektörel Değerlendirme Çalıştayı Avlu Kongre Merkezi’nde yapıldı. Çalıştayın açılış töreninin ardından Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde kurum ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı panelle devam etti. Panelin ardından ulaşım, tarım, sanayi, enerji, su yönetimi, belediyeler ve kent konseyleri masalarında iklim değişikliği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Vehbi Yörük: “İklim değişikliğiyle mücadelede son dönemeçteyiz”
Çalıştayın açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük çalıştayın amaçları hakkında bilgi vererek Büyükşehir belediyesi olarak iklim değişikliğinin önlenmesi için yaptıkları çalışmalara değindi. Yörük, “Son yıllarda dünyada artan doğal afet ve felaketlerle birlikte iklim değişikliği krizi ve küresel ısınma kavramları hepimizin gündeminde yer almaktadır. Fosil yakıtların yakılması, sanayi süreçleri, arazi kullanımı değişiklikleri ve ormansızlaştırma gibi çeşitli insan faktörleriyle doğal kaynakların azalmasına bağlı olarak hızla artan olumsuz etkiler hepimizi nefessiz bırakmaktadır. İklim krizi covid19 pandemisi sonrasında dünya gündemini en meşgul eden konu başlığı olacaktır. Bu mesele kalkınma meselesi olduğu kadar sağlık, tarım ve hayvancılık, su, kuraklık ve enerji meselesidir. Önceden oluşan felaketler sonrasında kendimizi toparlamak için yeterli zaman bulabiliyorduk. Ama şimdi yaşadığımız şeyi tam boyutlarıyla anlamlandıramadan yeni bilinmezliklerle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki küresel ısınma sadece insan yaşamını değil, bütün eko sistemi etkilemekte ve tabiatın dengesini bozmaktadır. Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Sürdürülebilir ekosistemin sağlanması, doğallığın korunması ve evlatlarımızın geleceği adına iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bunun için önümüzde maalesef kısa bir dönem bulunmakta ve son dönemeçteyiz. Bu nedenle sorumluluk bütün dünyanındır, hepimizindir.

“Büyükşehir yaptıklarıyla iklim değişikliğini önlemeye çalışıyor”
Bununla birlikte ülkemizde hassasiyetle sürdürülen iklim kriziyle mücadele kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları ve net sıfır emisyon hedeflerini dikkatle takip ediyor ve dikkate alıyoruz. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Müdürlüğü oluşturarak iklim krizine daha dirençli bir şehir ortaya çıkarmak amacıyla şehrin bütün dinamikleriyle birlikte Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama çalışmalarımızı başlattık. Ulusal ve uluslararası literatür çalışmalarını gerçekleştirerek Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı ve Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Planı Çalıştaylarını düzenledik. Şehir dinamiklerinden elde ettiğimiz verilerin desteğiyle sera gazı envanter raporumuzu oluşturduk. Yerel yönetim olarak yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz. Kapalı Pazar yerlerinin üzerinde oluşturduğumuz güneş enerji santralleri ve güneş tarlalarıyla temiz enerji üretimine devam ediyoruz. İlçelerimizden her gün topladığımız günlük bin 350 ton evsel atığı düzenli depolama sahamızda havaya, suya, toprağa zarar vermeden depoluyoruz ve çöp gazından enerji üretimi vasıtasıyla metan gazının atmosfere olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyoruz. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaremiz ile dere ıslah çalışmalarını yürütüyor, atık su yönetimiyle ilgili projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Suyun yönettiği değil, suyu yöneten şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Su kaynaklarımızı doğru yönetiyoruz. İnşa ettiğimiz tesis ve binalarda yağmur suyu hasadına önem veriyoruz. 10 Numara Şehrin 10 Numara Çocukları Projesiyle okullarımızda çocuklarımıza su kullanımı ve suyun tasarrufu yönünde eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Temiz enerji kadar temiz yakıta da önem veriyoruz. İlimizde fosil yakıt kullanımının azaltılması amacıyla ısınmadan kaynaklı alternatif enerji kullanımının yaygınlaştırılması için fosil yakıt yerine temiz enerji kullanımı noktasında karar aldık. Ulaşım ve lojistik sektörlerinin iklim krizine olan etkilerini azaltmak amacıyla araç filolarımızda doğalgazlı araç dönüşümü başlattık. Projelerimizde yeşil alan ve bisiklet yollarına önem veriyoruz, yeni alanlarla, yollar inşa ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordine ettiğimiz “Artık Yok, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği” Projemiz kapsamında sıfır atık ve iklim değişikliği konusunda okullarımızda bilinçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. İklim kriziyle mücadele konusunda çalışmalarımıza bağlı olarak kapsayıcı, adil, düşük emisyonlu ve iklime dayanıklı gelecek amacına yönelik iklim değişikliği ve enerji için Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesini bu yıl itibariyle imzalamış bulunuyoruz” diye konuştu.
Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, daire başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademik odaların temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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