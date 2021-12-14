BAÜN Hastanesine 50 ek yatak

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi adına yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite kaynaklarının kullanımının yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Vakfı öncülüğünde hayırseverlerin de destekleriyle 5 tanesi koroner yoğun bakım yatağı, 45 tanesi de servis yatağı olmak üzere toplam 50 ilave yatağın daha hastaneye kazandırıldığını söyledi. Son düzenlemelerle hastanenin tescilli yatak kapasitesi, 287'ye ulaştı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan emeği geçenlere teşekkür

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, hastanede yapılan son düzenlemeleri yerinde inceledi. Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ve hastane üst yönetiminin eşlik ettiği Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite hastanesinin kendileri ve Balıkesir için göz bebeği konumunda olduğunu vurgularken, hastane üst yönetimine, Balıkesir Üniversitesi Vakfına ve hayırsever vatandaşlara da teşekkür etti.

Yapılan çalışma kapsamında öğretim üyelerine ait odaların hastaların kullanımı için yeniden düzenlendiği dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Odalarını hastalarımızın kullanımı için boşaltan öğretim üyelerimize de, Tıp Fakültesi binamızda yeni odalarını tahsis ettik. Kendilerine sürece verdikleri katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

100 Yatak Kapasiteli Ek Hastane inşaatı 2022'de başlayacak

Hastanede önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları da değerlendiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "100 yatak kapasiteli ek hastane binası inşaatına da 2022 yılında başlayacağız. Her zaman belirttiğimiz gibi, Üniversite Hastanemiz; bizler için, şehrimiz için göz bebeği konumunda. Personel kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirdiğimiz hastanemizde fiziki kapasitenin de artırılması önemli. Şehir dışına hasta sevkine ihtiyaç duymadan, vatandaşlarımızın her branşta nitelikli sağlık hizmetlerine şehrimizde ulaşabilmesi ve bu durumun sürdürülebilir olması adına çalışmalarımızı devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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