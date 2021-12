Giray Bulak: “Derbiye yakışan bir mücadele olacak”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Bandırmaspor ile derbiye yakışan bir mücadele oynayacaklarını ve sahada mertçe savaşacaklarını dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’da Teknik Direktör Giray Bulak, yarın Bandırmaspor ile oynanacak derbi maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbiye yakışan bir oyun oynayacaklarını ifade eden Bulak, mertçe sahada savaşacaklarını söyledi. 10 puanlık farkın ciddi ama kapanmayacak bir fark olmadığını belirten Giray Bulak, Balıkesirspor’un ligde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karşınızı galibiyetle çıkmak isterdim ama bir türlü olmadı. Kader gayrete âşıktır derler ya o gayret içerisindeyiz bunu yapacağız inşallah. Dünlerde olmadı yarınlarda olacak inşallah buna inanıyorum. İyi oynuyoruz sonuca yansıtamıyoruz. Artık gol pozisyonu buluyoruz rakibe de çok pozisyon vermiyoruz ama bir türlü bunu başaramadık. Başaracağız inancımız var. Futbolda bugün hemen her şey olmuyor. Oyuncunun sizi sizin oyuncuyu iyi anlaması lazım. Bunları yapabildiğimiz zaman sonuca ulaşacağız. Toplantıda oyunculara felsefi anlamda birkaç söz söyledim. Konfüçyüs'un siz değişirseniz şansınızda değişir sözünü söyledim. Bizlerin mutlaka bir parça değişmesi lazım. Çünkü bunu biliyoruz ki değişim gelişimle oluyor. Birçok şeyi mantıksal ve rasyonel anlamda değiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bu sahada duruşumuz, sahada taktiksel anlayışımız antrenman şeklimizin değişmesiyle olacak. Oluyor her geçen gün görüyoruz. Bu inancımız var.

Yarın bir derbi maçı oynayacağız. Dostuz aynı şehrin insanlarıyız. Bizim ilçemiz o da bizim takımımız hedefi değişik olabilir. Bizim de bu ligde kalıcı olmak için puanlara ihtiyacımız var. Biz bu başkaldırıyı yapacağız. Orada çıkacağız mertçe yüreklice oynayacağız. Kim yenerse derbi adı üzerinde yakışan mutlaka olacak. Futbol sahada oynanıyor. Dışarıda izleyenlerde seviniyor veya üzülüyor. Bu açıdan ben çok çok iyi maç olacağını düşünüyorum. İnancımız tam çok yüksek konsantrasyonumuz var. Hiçbir takımdan çekingenliğimiz yok. Şu an lig lideri olan takımın bizle oynadıkları maçta en iyi oyuncuları kalecileriydi. Yani buradan kendimize empati yaparsak pozitif bir yön çizebiliriz. 10 puanlık var doğru ciddi bir fark ama kapanmayacak fark değil. Bunun örnekleri var. Abraham dışında eksiğimiz yok. Bir de ben cezalıyım. Aslında bu konuda bir çok şey söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim.”

