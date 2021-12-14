Aynı gün alınan bot yandı

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Balıkesir'in Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın bilgi verdiği sırada çıktığı belirtilen yangın anı, cep telefonlarınca kaydedildi.

Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen, iskeleye demirli botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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