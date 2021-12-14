Balıkesir Valisi Şıldak Burhaniye’de eğitimcilerle bir araya geldi.

Burhaniye ilçesi, Vali Hasan Şıldak başkanlığındaki BİGEP toplantısına ev sahipliği yaptı. Tezmadra otelde gerçekleştirilen toplantıda, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) ile ilgili çalışmalar ele alınırken, toplantıya Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile 20 ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Sabah saatlerinde Burhaniye’ye gelen Vali Hasan Şıldak, gününü Burhaniye’de geçirirken, gün boyu eğitim tesislerinde incelemelerde bulundu. Önce Tezmadra Otelde İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, çalışmaları her ay bir ilçede değerlendirdiklerini söyledi. Vali Hasan Şıldak, “Toplantılara İl Milli Eğitim Müdürümüz, o ilçenin kaymakamı ve bütün İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz katılıyor. Toplantıda, geçtiğimiz ay eğitim alanında yürüttüğümüz çalışmaları masaya yatırıyoruz. Bu çalışmalar burada incelenmiş oluyor. Takibe tutuluyor. Bütün ilçelerimizde ilçe müdürlerimiz, kaymakamlarımız, tüm okul müdürlerimiz ve gerektiğinde bütün öğretenlerle burada çıkan sonuçları paylaşıyoruz. İlimizin tamamında bu projenin olumlu sonuçlarını hep birlikte gözlemliyoruz. Bu kapsamda ikinci değerlendirme toplantısını Burhaniye’de yaptık. Kaymakamımız İlyas beyin de katılımı ile ilçelerimizin eğitim sorunlarını görüştük. Aylık olarak yaptığımız deneme sınavlarının sonuçlarını inceledik. Eksikliklerimizi, eğitim alanındaki noksanlıklarımızı görüştük. Bununla ilgi tedbirlerimizi alıyoruz. Netice itibarıyla bütün çalışmalarımızın, bütün eğitim paydaşlarımıza, öğretmenlerimize, okul yöneticileri ile velilerimize ve öğrencilerimize güç katacağına, enerjilerinin yükselmesine vesile olacağını düşünüyoruz. Genel amacımız budur. BİGEP çalışmalarında asıl bizi yönlendiren faktör, eğitimdeki enerjinin yükseltilmesi, heyecan ve coşkunun artırılmasıdır. Motivasyonun artırılması, personelimizin ve öğrencilerimizin daha istekli hale getirilmesidir. İnşallah, bunun en güzel sonuçlarını yıl sonunda, tatil öncesi almış olacağız. Yaptığımız şey, takip, izleme, değerlendirme ve ödüllendirme metodudur. Bununla ilgili kamuoyunu sık sık bilgilendiriyoruz. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımızı zevkle yürütüyoruz. Bu gün, gün boyunca Burhaniye’deyiz. Bu günkü programın tamamını eğitime ayırdık. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Vali Hasan Şıldak, toplantının ardından, bazı okulları ziyaret etti, Nadir Tolun İlkokulu inşaatı ve Eski Atatürk İlkokulundaki restorasyon çalışmalarını izledi. Vali, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ve okul müdürleri ile bir toplantı yaptı.

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