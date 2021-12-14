Edremit’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Körfez bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 41 adrese 300 kişilik personelle operasyon düzenledi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, KOM ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 41 adrese 300 kişilik personelle eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 112 gram metamfetamin, bin 350 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 34 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 55 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği, 57 adet av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 2 adet bıçak, 1 adet toma makinası ele geçirildi. başlanılmıştır. Operasyonda34 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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