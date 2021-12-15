Çocuklardan kendi ürettikleri zeytinyağını hediye etti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Çalışkanlar İlkokulu öğrencileri Belediye Başkanı Tolga Tosun' u ziyaret ederek kendilerinin ürettiği zeytinyağını hediye ettiler.

Bandırma Çalışkanlar İlkokulu Öğrencileri Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti. Öğrenciler bir önceki dönem topladıkları zeytinlerle yaptıkları zeytinyağını Başkan Tosun' a hediye ettiler. Öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tolga Tosun, "Çalışkanlar İlkokulumuzun bir önceki dönem öğrencilerinin ektikleri zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinlerden zeytinyağı elde ederek ziyaretimize gelen Okul Müdürümüz İlkay Sönmez'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve eğitimcilerimizi yürekten kutluyorum. Zeytinyağının yanısıra çiçekler ve resimler de hediye ettiler. Bize en güzel hediye olan çocuklarımızı açık alınlarından sevgiyle öpüyorum." diye konuştu.

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