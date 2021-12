Bu imam alkışlanır

Burhaniye ilçesinde, askıda çorap uygulaması ile dikkat çeken Ören Camii imamı Kadir Özdemir, her ayın 15’nde cemaate çorba ikram ediyor.

Burhaniye’de 7 yıl önce Ören Camiine tayin edilen Kadir Özdemir, başarılı çalışmaları ile takdir topladı. Başlattığı askıda çorap uygulamasını devam ettiren Kadir Özdemir, pandemi dönemi ile birlikte cemaate kolonya ikramı yapmaya başladı. Cemaatin sayısını artıran Kadir Özdemir, her ayın 15’nde cemaate çorba ikramı da yapmaya başladı. Bu sabah cemaate çorba ikram eden Kadir Özdemir, davete katılan vatandaşlara teşekkür etti. İmam Kadir Özdemir’in pek çok yeniliğin öncüsü olduğunu anlatan Mustafa Dirlik, “Hocamız çalışkanlığı ile takdir topladı. Özellikle sabah namazlarında cemaatin sayısı arttı. Hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Camide çorba geleneğinin devam ettiğini anlatan Kemal İşi de, “Hocamız her ayın 15’inde çorba ikramı yapıyor. Kendisini çok seviyoruz” dedi.

Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık da, “Hocamız gayretlidir. Diğer arkadaşlara da örnek oluyor. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

