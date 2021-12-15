FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezli operasyon düzenledi.

Balıkesir merkezli Diyarbakır ve Bursa illerinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı bulundukları tespit edilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. İş zamanlı yapılan operasyonda aralarında görevinden ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürü, ihraç polis memuru, çalışan hemşire ile özel sektör çalışanı olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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