Burhaniyeli kadın antrenörün madalya sevinci

Burhaniye ilçesinde, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Antrenör Yaşarnaz Güven’in çalıştırdığı takım Dünya şampiyonu oldu. Antrenör Güven, ekibine teşekkür ederken, madalya sevinci yaşadıklarını söyledi.

Yaşarnaz Güven’in çalıştırdığı milli para tekvandocular 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Balıkesir’de Burhaniye Tekvando İhtisas Spor Kulübü ve Gömeç Belediye Spor Kulüplerinin antrenörlüğünü yapan Milli Takım Antrenörü Yaşarnaz Güven, “Türk Milli Takımımızın Dünya Şampiyonluğu ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 43 ülkeden 263 sporcu katıldı. Şampiyonanın ikinci ve son gününde K41 ve K44 kategorilerinde 5’er olmak üzere 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, bu sonuçlarla şampiyonayı 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamladı. Türkiye, kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olmayı başardı. Ayyıldızlı milliler, genel takım sıralamasında ise Rusya’nın ardından 2. sırayı alırken, İran 3. oldu. Bütün sporcularımızı kutluyorum. Madalya sevinci yaşıyoruz” dedi.

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