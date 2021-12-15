Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Balıkesirspor: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil’in bıraktığı topa gelişine vuran Foxi’nin şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı kornerde Guıdo Koçer'in röveşatası az farkla dışarıya gitti.

48. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Dursun'un düşmesi ile topla buluşan Arb Manaj'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Levent Ayçiçek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

85. dakikada Burak Süleyman'ın kaleye gönderdiği topta kaleci Atilla'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20

90. dakikada ani gelişen Bandırma atağında ceza sahası önünde topla buluşan Kerim Avcı topu ağlara gönderdi. 30



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Şengül xx

RH. Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Allyson Aires Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlun xx, Chukwuma Akabueze xx (Doğan Can Davas dk. 63 x), Remi Jose Michel Mulumba xxx, Guıdo Koçer xx (Burak Süleyman dk. 83 xx), Kerim Avcı xxx, Levent Ayçiçek xx (Matej Pucko dk. 70 x), Arb Manaj xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Süleyman Luş, Bilal Ceylan, Abdullah Balıkçı, Berke Görgün,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Balıkesirspor: Atilla Özmen x, Erdem Gökçe xx, Batuhan İşçiler xx, Sedat Dursun x (Hüseyin Karabey dk. 70 x), Doğa İşeri xx (Birol Parlak dk. 60 x), Adam Cedric Kore xx, Cumali Bişi xx, Anıl Taşdemir x (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 60 x), Mahatma Otoo x, Foxi Ketheovama xx (Andaç Güleryüz dk. 60 ?, Abdulkadir Özgen dk. 83) ?), İbrahim Halil Çolak xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Oltion Bilallı, Cemal Kızılateş, Alperen Erdinç, Muhammed Ali Doğan

Teknik Direktör: İzzet Karakulak

Goller: Levent Ayçiçek (dk. 48), Burak Süleyman (dk. 85), Kerim Avcı (dk. 90) Bandırmaspor,

Sarı kart: Cedric Kore, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Remi Jose Michel Mulumba, Doğan Can Davas (Bandırmaspor)

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